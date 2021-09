Jede Wand ein Unikat: JOKA Naturdesigntapeten Variano Neo überzeugen durch Individualität

Eine Naturdesigntapete, die ihrem Namen alle Ehre macht: Ursprüngliche Beton-, Rost-, Kupfer-, Stein-, Holz- und Spachteloptiken verleihen einen ganz individuellen, natürlichen Look. Die JOKA Kollektion Variano Neo der W. & L. Jordan GmbH setzt auf handgefertigte Qualität made in Germany. Verwendet werden ökologische Materialien, die durch die Produktion in der Manufaktur jedes Stück zu einem Unikat werden lassen.



Die Innovation dieses Produkts basiert auf einem modernen Mineral-Verbundwerkstoff, der dem Original sowohl in Optik als auch in Haptik in nichts nachsteht. Das Material wird auf ein stabiles Trägervlies kaschiert und lässt sich dadurch so unkompliziert verarbeiten wie eine klassische Tapete. Die Dekorschicht dieser Tapeten bestehen aus einem mineralischen Naturprodukt: Steinmehl. So wird der Vorteil aus der Natur als natürliche Ressource genutzt, um eine ökologische und nachhaltige Wandgestaltung anzubieten, die zu 100 % recycelbar, chlor- und weichmacherfrei ist. In der Kollektion stehen 15 Dekore zur Auswahl, deren Gesamtstärke je nach Oberfläche 2 mm bis 4 mm beträgt.



Einzigartige Unikate

In der brandneuen Kollektion sind trendige Betonoptiken in verschiedenen Graustufen zu finden, die durch viele kleine Details das architektonische Trenddekor zu einem individuellen Statement werden lassen. 3D-Ornamente verwandeln die Wand in ein lebendiges Spiel von Licht und Schatten. Außerdem überzeugen die modernen Rostoptiken: Für eine originalgetreue Oberfläche werden poröse Roststellen und Risse fein herausgearbeitet. Korrosionsspuren auf rostigem Gitter lassen die metallische Optik besonders real wirken. In der warmen Optik eines Kupfer-Patina-Effekts wird partieller Grünspan zum Kunstelement. Strukturierte Schweißnähte in oxidierter Kupferoptik verleihen einen rustikalen Industriecharme. Ein absoluter Hingucker ist das angesagte rote Backstein-Dekor, das mit eingearbeiteten Fugen vom Original kaum zu unterscheiden ist. Bei den Holzoptiken wird der beliebte japanische Trend von feuerbehandelten Holzplanken imitiert. Spachteloptiken dagegen betonen den rauen und schnörkellosen Industrial-Stil, der einen lässigen Loft-Charakter schafft.



Vielfältige Verarbeitungsweisen

Die JOKA Naturdesigntapeten Variano Neo werden in Deutschland von Hand gefertigt. Dadurch ist jedes Stück ein Unikat und kann dazu noch individuell verarbeitet werden. So können für einen authentischen Look z. B. Rostknöpfe, Fugen oder Schalungslöcher hineingearbeitet werden. Fühlbare Strukturen können durch Kratzspachtelung händisch aufgebracht werden. Die Tapeten sind biegsam und so selbst an Säulen einfach anzubringen. Durch eine zusätzliche Versiegelung sind sie geschützt vor Spritzwasser und eignen sich auch für den Einsatz in Küchen.



Überzeugende Eigenschaften

Über den außergewöhnlichen, trendigen Look hinaus überzeugt die Kollektion durch ihre positiven Eigenschaften: Die Qualitäten sind strapazierfähig, kratzunempfindlich, dimensionsstabil, stoßfest und wärmedämmend. Nach DIN 13501-1 sind die Variano Neo-Wandbeläge als nicht brennbar klassifiziert und damit auch ideal für den Einsatz in Objekten und öffentlichen Gebäude geeignet.

