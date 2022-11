Eichen als Zeichen für den Klimaschutz

Aktion Baumpate der W. & L. Jordan Stiftung: EGGER und Bright Capital pflanzten Setzlinge

Mit jedem Spatenstich setzten sie ein Zeichen für den Erhalt des Waldes: Im Rahmen der Aktion Baumpate der W. & L. Jordan Stiftung haben Vertreter der Unternehmen EGGER und Bright Capital jetzt – symbolisch für insgesamt 5.000 gespendete Bäume – 60 Setzlinge im Wald bei Naumburg gepflanzt. Damit sind es im Ganzen bereits mehr als 150.000 gestiftete Eichen, Buchen, Weißtannen und unter anderem Douglasien, die seit Projektstart im Jahr 2019 nach und nach ihren Platz auf zuvor kahlen Flächen im hessischen Forst finden.



Die W. & L. Jordan GmbH mit Sitz in Kassel – einer der führenden Anbieter von Bodenbelägen, Türen, Holz, Holzwerkstoffen, Sonnenschutz und Wohnstoffen in Mitteleuropa – hatte die Aufforstungsaktion zugunsten des Klimaschutzes ins Leben gerufen, an der sich inzwischen zahlreiche Privatpersonen, Partner, Vereine sowie Unternehmen aus der Region und darüber hinaus beteiligt haben. Sie spendeten Bäume, Jordan verdoppelte deren Anzahl und kümmert sich von Beginn an um die Anpflanzung sowie Pflege der Setzlinge, die von Franziska Pfaar, Försterin bei HessenForst, sowie ihrem Team betreut werden.



Zu den großzügigen Unterstützern der Kampagne gehört auch die EGGER Holzwerkstoffe Brilon GmbH & Co. KG, die bereits im vergangenen Jahr als Premium-Pate 2.000 Bäume spendete und jetzt mit Begeisterung erneut die Patenschaft für 2.000 weitere Jungpflanzen übernommen hat. Als langjährige Partner von W. & L. Jordan pflanzten Michael Egger jun., Gruppenleitung Vertrieb & Marketing, und Michael-Bernd Wehmeyer, Divisionsleitung Central Vertrieb & Marketing bei EGGER, eigenhändig Eichensetzlinge in der etwa 0,9 Hektar großen Parzelle, in der seit wenigen Wochen rund 8.000 Jungpflanzen Wurzeln schlagen.



Auch die Bright Capital GmbH, ein führender Anbieter von flexiblen Finanzierungslösungen für den deutschen Mittelstand mit Fokus auf nachhaltige Investitionen mit Sitz in Frankfurt, leistet als Premium-Pate von 1.000 Bäumen einen wertvollen Beitrag für das Ökosystem Wald, die Umwelt und das Klima. Karsten Batran, Managing Partner, und Felix Förster, Investment Director bei Bright Capital, setzten ebenfalls gemeinsam mit Jörg L. Jordan, geschäftsführender Gesellschafter, Johann Ludwig Jordan, Verkaufsleitung West, sowie Fred Himmelmann, Geschäftsführer Bereich Holz der W. & L. Jordan GmbH, 60 Jungpflanzen in die Erde. Als Dank für ihr vorbildliches Engagement erhielten die beiden Unternehmen Zertifikate.



Stürme, Trockenheit und der hartnäckige Einfall des Borkenkäfers hatten in den vergangenen Jahren dem Baumbestand auch an dieser Stelle so stark zugesetzt, dass dort eine freie Fläche entstanden war, auf der nun – vor Wildfraß durch einen eigens errichteten Zaun geschützt – neue Eichen groß werden. Sie binden CO₂ aus der Luft und reduzieren so die Kohlenstoffbelastung.



Die Initiative Baumpate unterstützt durch ihre Pflanzaktionen verschiedene Waldbesitzer in Nordhessen. Gerade private Waldbesitzer seien durch die Kalamitäten in der Substanz getroffen und benötigten die Hilfe dringend, so Jörg L. Jordan. „Für uns ist der Wald und dessen Erhalt auch für die kommenden Generationen eine Herkulesaufgabe, der wir sehr gern nachkommen. Dabei möchten wir den zahlreichen Baumpaten herzlich danken, die die Aktion in großzügiger Weise unterstützen und mit uns Verantwortung gegenüber unserer Umwelt übernehmen, um gemeinsam das Gute der Natur zu bewahren“, sagte der geschäftsführende Gesellschafter des Familienunternehmens W. & L. Jordan.