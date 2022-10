DSV JOKA Deutschlandpokal: JOKA fördert Biathlon-Nachwuchs des Deutschen Skiverbands

Ob in der Ausbildung oder im Sport: W. & L. Jordan GmbH unterstützt junge Talente

Ob als ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb oder starker Förderer junger Athleten im Sport: Das Thema Nachwuchs ist für die W. & L. Jordan GmbH seit Jahrzehnten von großer Bedeutung. In dieser Saison 2022/23 unterstützt der in Mitteleuropa führende Markenanbieter von Bodenbelägen, Türen, Holz, Holzwerkstoffen, Sonnenschutz und Wohnstoffen als offizieller Nachwuchsförderer den Deutschen Skiverband (DSV) bei den Biathlon Wettkämpfen im DSV JOKA Deutschlandpokal und beim DSV JOKA Shooting Star. JOKA steht international für Produkte wie Parkett, Laminat, Teppich- und Designböden sowie Heimtextilien für den gehobenen Wohn- und Objektbereich, die modernes Design, Funktionalität und Nachhaltigkeit vereinen.



Als Titelsponsor der Deutschlandpokalserie für den Biathlon-Nachwuchs, die Anfang Oktober mit dem Nordcup in Willingen eröffnet wurde, begleitet JOKA jetzt sämtliche Wettkämpfe. In den insgesamt sieben Deutschlandpokalen, die bis zum Finale im März 2023 stattfinden, können die Biathleten der Jahrgänge J16, J17, Jugend II und Junioren (16 bis 21 Jahre) – ähnlich wie beim Weltcup – Punkte sammeln und sich für erste internationale Wettbewerbe wie Jugend- und Juniorenweltmeisterschaften qualifizieren. Die gesammelten Punkte bilden am Ende der Saison die Grundlage für ihre mögliche Ernennung in einen Kader der Nationalmannschaft und somit die Basis für zukünftige Profikarrieren im Sport.



Als Partner der Deutschlandpokalserie im Biathlon weitet das renommierte Familienunternehmen mit Hauptsitz in Kassel sein Engagement im Wintersport aus. Neben zahlreichen Top-Athleten, den JOKA Markenbotschaftern, fördert W. & L. Jordan somit als einer der wenigen Sponsoren im Nachwuchsbereich heute auch die Stars von morgen.



Dazu gehört, dass Jordan auch als Nachwuchsförderer des DSV JOKA Shooting Stars den Schülerklassen S14 und S15 aktiv die Möglichkeit bietet, an ausgewählten Stützpunkten von ehemaligen Weltcupläufern und aktuellen DSV-Trainern zu lernen.



„Wir sind stolz, als DSV Nachwuchsförderer auch den jungen Athleten unsere Wertschätzung zeigen zu können. Wir freuen uns, unsere Begeisterung für den Biathlonsport zu teilen, indem wir bereits im Nachwuchsbereich Perspektiven bieten und uns gemeinsam hohe Ziele stecken“, sagt Robert Horst, Geschäftsführer Bodenbeläge und Heimtextilien der W. & L. Jordan GmbH.



So schließt sich auch der Kreis intern: Erst im September, mit dem Startschuss des neuen Ausbildungsjahres, hat das Unternehmen neue junge Talente aufgenommen. Mit dem Siegel „Best place to learn“ gehört Jordan zu den besten Ausbildungsbetrieben Deutschlands. Aktuell werden 90 Auszubildende an 38 Standorten in den Berufen: Kaufleute für E-Commerce, Fachkräfte für Lagerlogistik, Fachinformatiker, Kaufleute für Bürokommunikation und Kaufleute für Digitalisierungsmanagement ausgebildet.