Als Multitalente zu allem fähig

Mit den Designböden340 und 555 von JOKA lässt es sich leicht zusammen leben und arbeiten

Supertalente gesucht? Hier sind sie: Als Universalgenies sind die Designböden340 und 555 von JOKA zu allem fähig. Äußerst vielseitig bilden die Neuauflagen der beiden Designboden-Kollektionen aus dem umfangreichen Sortiment der W. & L. Jordan GmbH mit Sitz in Kassel die perfekte Basis für den Wohn- und Objektbereich. Die hochwertigen Bodenbeläge bieten eine Vielzahl an Verlege- und Gestaltungsmöglichkeiten in Neubauten sowie Bestandsimmobilien. Langlebig, strapazierfähig und flexibel machen sich die JOKA Designböden in jedem Objekt beliebt. Mit ihren starken Nutzschichten und einer allgemein geringen Aufbauhöhe eignen sich die Designböden340 und 555 auch ideal als Basis für Büros, Arztpraxen, Restaurants oder öffentliche Gebäude.



Digitale Kollektionserweiterung



Mit der Neuauflage der beiden bewährten Kollektionen geht Jordan nun einen weiteren Schritt in Richtung Digitalisierung: Handwerkskunden finden alle wichtigen Informationen schnell und übersichtlich über einen QR-Code in der Kollektion. Zudem kann jedes Dekor direkt im JOKA Raumplaner virtuell verlegt werden. Darüber hinaus bietet das Unternehmen seinen Kunden umfangreiche anwendungstechnische Videos.



Designböden340



Mit ihren Eichen-, Kiefern- oder Walnuss-Strukturen sehen sie aus wie natürliche Echtholzböden. Und mit ihren Beton- oder beispielsweise Travertin-Optiken gleichen sie massiven Steinfußböden. Dabei verbergen sich hinter den 48 authentischen Dekoren der JOKA Kollektion 340 Designböden – mit all ihren Vorzügen.



Mit einer Nutzschicht von 0,40 mm sind die Böden besonders strapazierfähig. Die Oberflächen der JOKA Designböden340 sind pflegeleicht, robust und stoßfest – so lässt es sich leicht mit ihnen zusammen leben und arbeiten. Zudem bieten sie neben einem hohen Feuchtigkeitsschutz angenehmen Geh- und Stehkomfort.



Alle Designböden dieser Kollektion, aber auch der Kollektion 555, sind phthalatfrei und für ihre wohngesunden Eigenschaften mit internationalen Gütesiegeln wie dem „Eurofins Indoor Air Comfort Gold“ ausgezeichnet – dem anerkanntesten Zertifizierungsstandard für Innenluftqualität.



Überzeugende Vorteile bieten die Designböden340 von JOKA auch als 2,0 mm-Klebevariante. Hierbei werden die Planken, die sich durch eine geringe Aufbauhöhe auszeichnen, dauerhaft durch Verklebung im Raum fixiert. Auch eignen sich die leicht zu reinigenden Designböden optimal für Feuchträume und sind unempfindlich bei Temperaturschwankungen.



In der 5,0 mm-Clickversion mit integrierter Trittschalldämmung können die JOKA Designböden340 ebenfalls unkompliziert und sauber verlegt werden. Das Pro Connect-System vereinfacht die Montage: Die Planken werden an der Längsseite in die vorherige Reihe eingeklickt und an der Stirnseite reingedrückt. So finden selbst großformatige Planken schnell ihren Platz.



Langlebig und robust bereiten die Designböden340 nachhaltig Freude: mit einer Garantie von 20 Jahren im Wohnbereich.



Designböden555



Mit ihrer Nutzschicht von 0,55 mm und geringen Aufbauhöhe lassen sich die 63 Dekore aus der JOKA Kollektion Designböden555 schnell und sauber verlegen. Die Oberflächenstrukturen sind Steinen, Holz und beispielsweise Beton täuschend echt nachempfunden: nicht nur optisch, auch haptisch.



Ob in der 2,5 mm-Klebevariante oder in der 5,0 mm-Clickversion: Die JOKA Designböden passen sich flexibel dem persönlichen Geschmack und der individuellen Raumsituation an. Dank ihres hohen Feuchtigkeitsschutzes können ihnen zum Beispiel auch Wasserspritzer in Bad, Küche oder Keller nichts anhaben.



Kreativ können Designböden555 mit dekorgleichen Planken aus der Kollektion 555 Cycle kombiniert werden. So lassen sich Optiken schaffen, die an echtes Parkett erinnern: zum Beispiel im Fischgrätmuster, im regelmäßigen Verband oder auch im unregelmäßigen Leiterverband. Bei Bedarf können die Planken auch im Handumdrehen von einem Profi ausgetauscht werden.



Passendes Zubehör



Jordan bietet alles aus einer Hand. Neben Unterlagen, Spachtelmasse und Grundierungen finden Handwerkskunden zum Beispiel auch passende Designleisten: Elf Leisten in Uni und 57 Leisten, die auf die Dekore aus den Kollektionen 340 und 555 farblich abgestimmt sind. Dank ihrer hoch verdichteten Trägerplatte sind diese besonders formstabil, feuchtigkeitsbeständig und nachhaltig. Die funktionale High-End-Oberfläche mit Hot-Coating-Beschichtung ist extrem robust und sorgt für einen ultramatten Look mit Anti-Finger-Print-Ausrüstung.