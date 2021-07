VZ VermögensZentrum startet wieder Live-Vorträge

Mittwoch, 21. Juli, im Hotel HerzogsPark in Herzogenaurach

Mittwoch, 28. Juli, im Hotel Bayerischer Hof in München

Donnerstag, 29. Juli, im Living Hotel De Medici in Düsseldorf

Donnerstag, 19. August, im Hotel Duisburger Hof in Duisburg

Mittwoch, 25. August, im Le Meridien Grand Hotel in Nürnberg

Dienstag, 20. Juli, im Hotel Maritim in Köln

Mittwoch, 4. August, im Le Meridien Grand Hotel in Nürnberg

Donnerstag, 5. August, im Hotel Duisburger Hof in Duisburg

Donnerstag, 12. August, im Hotel Bayerischer Hof in München

Mittwoch, 18. August, im Hotel Falkenstein Grand in Königstein/ Taunus

Donnerstag, 5. August, im Living Hotel De Medici in Düsseldorf

Donnerstag, 19. August, im Hotel Bayerischer Hof in München

Der ausgebuchte Vortrag zum Thema ETFs am vergangenen Dienstag in Köln war ein erfolgreicher Auftakt. In den kommenden Monaten folgen zahlreiche Vorträge, in denen die Experten des VZ kompetent und leicht verständlich zu Ruhestand, Geldanlagen und Nachlass informieren (Details siehe unten; alle Themen und Termine auf vzde.com/vortrag ).Die Referenten sind Berater des VZ mit langjähriger Praxiserfahrung in der Altersvorsorge, Ruhestandsplanung, Geldanlageberatung und Vermögensverwaltung. „Wir zeigen den Teilnehmern in nur 90 Minuten, mit welchen Strategien sie ihre Altersvorsorge, ihre Einkünfte im Ruhestand, ihre Geldanlagen und ihre Nachlassplanung verbessern“, erklärt Christian Lange, Mitglied der Geschäftsleitung. „Unsere Vorträge sind extrem beliebt, denn sie bieten neben einer guten fachlichen Einführung die Möglichkeit, dass sich Interessierte persönlich mit unseren Fachleuten austauschen können.“Die Vorträge finden im Umkreis der Niederlassungen des VZ statt, also in und um München, Düsseldorf, Frankfurt und Nürnberg. Die Veranstaltungsorte sind renommierte Hotels in zentraler Lage. Beginn ist um 18.30 Uhr, in München um 18 Uhr.Die Referenten zeigen, wie man bei der Planung seines Ruhestands am besten vorgeht. Die Teilnehmer erfahren, wie sie ihre Rentenlücke ermitteln, fehlendes Kapital aufbauen und wie sie sich daraus eine Zusatzrente auszahlen:Liegt eine größere Summe auf dem Konto, zum Beispiel aus einer Erbschaft oder dem Hausverkauf, stellt sich die Frage: Wie anlegen? Die Experten stellen Geldanlagen vor und geben Tipps für die Umsetzung:Die Referenten vermitteln die Grundlagen zu ETFs, führen in regelbasierte Anlagekonzepte ein und zeigen, wie man in der heutigen Zeit erfolgreich in ETFs anlegt:Ab Oktober bietet das VZ zusätzlich den Vortragan. Die Nachlass-Experten des VZ zeigen, wie die Nachlassplanung den persönlichen Wünschen gerecht wird und wie sie sich finanziell auf den Erblasser und seine Erben auswirkt, zum Beispiel welche Erbschaftsteuern anfallen und wie sich Freibeträge nutzen lassen.Die Vorträge finden unter Einhaltung der örtlich geltenden Abstandsregeln und Hygienevorschriften statt. Die Kapazität der Veranstaltungsorte ist möglicherweise begrenzt und die Plätze limitiert. Die Teilnahme ist nur mit vorheriger Anmeldung auf vzde.com/vortrag möglich.Mittwochs um 17 Uhr finden die Live-Webinare mit den Experten des VZ statt. In den nächsten Webinaren geht es um „Altersvorsorge heute“ (28. Juli.), „Plötzlich Geld“ (4. August), „Tipps aus der Anlageberatung“ (11. August), „Abfindung“ (18. August) und „Altersvorsorge von und für Frauen“ (25. August). Alle Themen und Termine sowie Hinweise zur Anmeldung finden Sie aufGeschäftsführer Tom Friess: „ Warum Sie die Vorträge des VZ besuchen sollten