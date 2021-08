Voglauer bedient Sehnsucht nach Beständigkeit und Wärme

In Zeiten, in denen das Leben auf den Kopf gestellt wird, die Unsicherheiten zunehmen, während gleichzeitig immer mehr Flexibilität eingefordert wird, wächst auch die Sehnsucht nach Beständigkeit und Geborgenheit. „Die Menschen sind auf der Suche nach Dingen, die ihnen Halt geben und erden“, ist die Erfahrung von Peter Grünwald, Geschäftsführer von Voglauer. Seit mehr als 80 Jahren baut das naturverbundene, traditionsbewusste Familienunternehmen einzigartige Möbel aus Holz. Die Bäume dafür sind in vielen Jahrzehnten gewachsen, trotzen den Gewalten der Natur – kraftvoll und widerstandsfähig. Mit ihren natürlich gewachsenen Strukturen sorgen die Naturholzmöbel für eine warme, gemütliche Atmosphäre, auch in der Stadt. Nicht zu vergessen: Holz sorgt für ein gesundes, ausgleichendes Raumklima.



Tradition im Einklang mit der Moderne



Massivholzmöbel von Voglauer sind jedes für sich Kunstwerke der Natur und designstarke Unikate. Sie atmen das unvergleichlich vielschichtige Flair der Alpen, das als Inspiration für neue Kreationen dient. So wie die reizvolle Kombination von rustikalen Spaltholzschindeln und kühlem Satinato-Glas in der Möbelkollektion V-Montana, die 2020 ihr zehnjähriges Jubiläum feierte. Nach dem erfolgreichen Relaunch von V-Montana letzten Jahres, setzt Voglauer nun mit dem Update von V-Alpin noch eins drauf. Auch die Möbellinie V-Alpin steht für eine gelungene Verbindung von Zeitgeist und Ursprünglichkeit: Altholzeiche, die an alte Stadl’n erinnert, liefert ein denkbar gemütliches Wohnflair während satiniertes Colorglas puristische Akzente setzt.



Die Möbelkollektionen von Voglauer lassen in die wohltuende Atmosphäre des Waldes eintauchen, geboten werden Möbelstücke für jeden Wohnbereich vom Bad bis zum Wohnzimmer. Zeitgemäße Elemente wie integriertes Licht gewährleisten den erwarteten modernen Komfort.



Im Einklang mit seiner Heimatliebe steht Voglauer für einen nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen der Natur. Jeder Baum, der für die Fertigung verwendet wird, stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Das heißt, dass für jedes Möbelstück ein neuer Baum nachwächst.

