Vogel übernimmt Fachmediensparte von Carl Hanser

Die Vogel Communications Group (VCG) übernimmt zum 1. Januar 2027 die Fachmediensparte Industrie der Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG und baut die Präsenz in zentralen industriellen Märkten konsequent weiter aus. Die übernommenen Fachmedien werden künftig beim WIN-Verlag GmbH & Co. KG, einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft der VCG, geführt und weiterentwickelt.



Das übernommene Portfolio umfasst die Fachzeitschriften HANSER automotive einschließlich der Sonderpublikationen OEM Supplier und MOBILE Automation, FORM+Werkzeug, Kunststoffe, Plastics Insights, QZ Qualität und Zuverlässigkeit sowie WB Werkstatt + Betrieb einschließlich der Sonderpublikation Schweizer Präzisions-Fertigungstechnik.

Zur Übernahme gehören auch die zugehörigen Webportale, Newsletter-Formate und weiteren digitalen Angebote. Die Titel zählen seit vielen Jahren zu den etablierten Informations- und Dialogplattformen ihrer jeweiligen Branchen. Sie stehen für fundierten Fachjournalismus, hohe Glaubwürdigkeit und enge Verbindungen zu ihren Communities.



Mit der Übernahme erweitert die Vogel Communications Group ihre bereits führende Präsenz insbesondere in den Märkten Automotive, Kunststofftechnik, Produktion, Qualitätssicherung und Werkstatt.

Gleichzeitig baut der WIN-Verlag sein Fachmedienportfolio deutlich aus und gewinnt zusätzliche publizistische Breite, Reichweite und Marktpräsenz. Gemeinsam mit den bestehenden Angeboten entstehen neue Möglichkeiten für redaktionelle Kooperationen, digitale Angebote, Veranstaltungen und kanalübergreifende Kommunikationslösungen für Industrieunternehmen.



„Mit dieser Übernahme setzen wir unsere Wachstumsstrategie „VOGEL 2030” auch im Bereich der Fachmedien konsequent um. Die Vogel Communications Group verfügt bereits heute über eine außergewöhnliche Breite und Tiefe in der B2B-Kommunikation. Mit den renommierten Hanser-Marken erweitern wir dieses Angebot nochmals deutlich und können unsere Reichweite, Technologie, Datenkompetenz und Kommunikationsmöglichkeiten weiter skalieren. Von dieser Verbindung werden unsere Kunden- und Leserzielgruppen deutlich profitieren“, sagt Matthias Bauer, CEO der Vogel Communications Group.



Die neuen Fachmedienmarken werden beim WIN-Verlag am Standort München gebündelt. Die Vielfalt eigenständiger Medienmarken und klarer redaktioneller Positionierungen ist dabei Teil der Stärke des Portfolios: Sie ermöglicht es, unterschiedliche Zielgruppen, Informationsbedürfnisse und Communities innerhalb eines Marktes gezielt anzusprechen. Zugleich profitieren bestehende wie neue Marken von der Reichweite, Technologie und Kommunikationskompetenz der gesamten Vogel Communications Group.



Mit der Übernahme setzt die Vogel Communications Group ihren langfristigen Wachstumskurs konsequent fort. Die neuen Fachmedienmarken ergänzen das bestehende Portfolio und schaffen zusätzliche Verbindungen zwischen Medien, Communities, digitalen Angeboten, Events und Kommunikationsservices. Damit erweitert Vogel seine Möglichkeiten, Unternehmen entlang der gesamten industriellen Wertschöpfungskette mit relevanten Zielgruppen zu verbinden.



Für Rückfragen zu den Hanser-Fachzeitschriften steht Kirsten Hedinger unter Tel. 040 421011-12 oder per E-Mail an Hedinger@Hedinger-pr.de zur Verfügung.

(lifePR) (