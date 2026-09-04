Bewährtes SCL-Praxisbuch in aktualisierter 5. Auflage

Das Fachbuch vermittelt die Grundlagen der Hochsprache Structured Control Language. SCL basiert auf dem in der IEC 61131-3 genormten strukturierten Text und eignet sich besonders für übersichtliche, gut wartbare Programme bei komplexeren Automatisierungsaufgaben. Alle Anwendungsschritte im Umgang mit dem TIA-Portal werden nachvollziehbar dargestellt.
Die korrigierte und überarbeitete 5. Auflage berücksichtigt Projektvorlagen für das TIA-Portal bis zur Version V21 und behandelt Anwendungen mit CPU 1500, CPU 1200, CPU 1200G2 sowie CPU 300. Ergänzend greift sie KI-unterstützte Methoden für den Programmentwurf auf. Damit erweitert das Buch klassische Vorgehensweisen um einen Ansatz, der in der Softwareentwicklung zunehmend an Bedeutung gewinnt.
Aufgaben, Übungen und Selbsttests zu jedem Kapitel ermöglichen es, das erworbene Wissen unmittelbar anzuwenden und den eigenen Lernfortschritt zu überprüfen. Die Lösungen sind im Anhang enthalten. Projektvorlagen, Lösungen und Selbsttests stellt der kostenlose, fortlaufend aktualisierte Online-Service InfoClick bereit. Eine kostenlose App ist im App Store und bei Google Play verfügbar.
Aus dem Inhalt
- Einstieg in die SPS-Programmierung mit SCL im TIA-Portal
- Programmieren für CPU 1500, CPU 1200, CPU 1200 G2 und CPU 300
- Praxisbeispiele zur schrittweisen Erarbeitung der Grundlagen
- Strukturierter Programmentwurf und Wiederverwendung von Programmbausteinen
- Klassische und KI-unterstützte Methoden für den Programmentwurf
- Aufgaben, Übungen und Selbsttests mit Lösungen
- Projektvorlagen und Lösungen für das TIA-Portal bis V21
Buchdetails:
SPS-Programmierung mit SCL im TIA-Portal
5. Auflage, 2027
ca. 360 Seiten
Preis: 36,80 EUR
ISBN: 978-3-8343-3592-0
E-Book ISBN: 978-3-8343-6349-7
Autor: Dipl. Ing. (FH) Karl Schmitt