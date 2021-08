Am 28. September 2021 ist es soweit – es werden erstmalig unter dem Motto »futurize digital healthcare« ausgewählte Top-Entscheider aus dem Gesundheitswesen online zusammentreffen, um Problemfelder zu analysieren und Lösungsansätze zu erarbeiten. Diskutiert werden unter anderem die Themen Krankenhauszukunftsgesetz (KhZG), Digitale Gesundheitsakte (DIGA), elektronische Patientenakte (ePa), KI-basierte Entscheidungssysteme in Forschung und Therapie sowie IT- und Cybersecurity in Gesundheitssystemen.Die Digitalisierung erhöht den Druck auf die Führungsspitzen im Gesundheitswesen. Zwischen sich rasch ändernden politischen Vorgaben rund um eHealth einerseits und einem immer enger werdenden Korsett finanzieller Rahmenbedingungen andererseits. Dabei wird die Konferenz eine Stütze sein, Denkanstöße geben und neue Impulse setzen, um schlussendlich für jeden Teilnehmer den individuell richtigen Kurs für das eigene Unternehmen zu erarbeiten.Die Konferenz schafft unter anderem mit Keynotes wie beispielsweise »Datengetriebene Medizin – IT-Strategie im Kontext medizinischer Versorgung und Forschung« von Martin Peuker dem CIO der Charité – Universitätsmedizin Berlin, den Spagat zwischen Status quo und Strategie. Best Practices sowie Focus On Topics runden einen einzigarten Wissensrahmen, in welchem Digital-Champions aus dem eHealth-Umfeld zusammenkommen, ab.Besonders die Podiumsdiskussionen moderiert von Manfred Klein (Healthcare-Computing) und Prof. Dr. Christian Wache zeigen die verschiedenen Ansichten und Herangehensweisen zu den Themen »Gesundheit digital gestalten aber wie?« und »KhZG / Telematikinfrastruktur« auf. Es stellen sich einige bekannte Diskutanten wie Prof. Dr. Andreas Meyer-Falcke (CIO, NRW), Dr. Anke Diehl, (Ltg. Stabsstelle Digitale Transformation, Universitätsmedizin Essen) oder auch Dr. Klaus Höffgen (CDO. Rheinland Klinikum / Lukaskrankenhaus Neuss) den Fragen der Moderatoren.Weitere Informationen, die Agenda sowie Anmeldung finden Sie unter: https://www.ehealth-summit.de/ In ihren Seminaren, Branchengipfeln und Kongressen bietet die(akademie.vogel-it.de) IT-Entscheidern und -Partnern fokussiertes Wissen zu den Top-Themen der Informationstechnik. Die Akademie ist ein Geschäftsbereich derAugsburg, eine 100prozentige Tochter der Vogel Communications Group. Die wichtigsten Medienmarken der Vogel IT-Medien sind IT-BUSINESS, eGovernmentComputing, BigData-Insider, CloudComputing-Insider, DataCenter-Insider, Dev-Insider, IP-Insider, Security-Insider und Storage-Insider.ist einer der führenden Dienstleister für B2B-Kommunikation im deutschsprachigen Raum. Hauptsitz ist Würzburg. Mit vier Agenturen am Standort Berlin bietet die Gruppe umfassende Kommunikationskompetenzen. Die Angebote reichen von Fachmedien, Corporate Publishing, Social-Media-Services, PR, Messedienstleistungen und Communitys bis zu Market Intelligence & Insights sowie einem hauseigenen Kongresszentrum.