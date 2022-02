Verschiebung Messe SchraubTec SÜD

„Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, aber es ist verantwortungsvoll!“ Gemäß diesem Motto findet diepandemiebedingt NICHT im Messemonat März statt, sondern wird aufverschoben. Der Veranstaltungsort in Sindelfingen bleibt gleich.In Baden-Württemberg gilt laut Coronaverordnung aktuell noch die Alarmstufe eins. D.h., es dürfen keine Messen stattfinden. „Die für den 15. März geplante eintägige SchraubTec SÜD ist von großer Unsicherheit geprägt. Wir hätten bestenfalls einen knappen Planungsvorlauf, was die Durchführungs-Chancen für alle Beteiligten erheblich senkt und für uns alle keine hilfreiche Geschäftsgrundlage bietet“, erläutert Bernd Weinig, Director Trade Fair Solutions & Partner­ships: „Eine deutlich verbesserte Gesamtlage und mehr Planungssicherheit erwarten wir aber noch im Frühjahr. Das ist für Aussteller und Besucher eine sicherere Lösung!“Veranstalter der SchraubTec ist die Vogel Communications Group (VCG). Mit dem Konzept einer klar fokussierten regionalen Fachmesse-Serie zum Thema Schraubverbindungen vernetzt der Würzburger Anbieter für Fachkommunikation deutschlandweit Expertenwissen zu Schraubverbindungen, Schraubtechnik, Schraubwerkzeugen sowie Beschaffung und Einkauf im C-Teile-Management. So schließt VOGEL eine Angebotslücke im Industriesektor. Das Messekonzept fokussiert auf die Schraubaufgaben der Industrie.Weiter und aktuelle Infos finden Sie unter: www.schraubtec.com Foto: Regionalmessen sind im Kommen. Am 27. April ist die SchraubTec Süd in Sindelfingen.Fotohinweis: J. Krause/VCG