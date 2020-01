Der Fastenkasten von Voelkel: Gemüsesäfte für Körper, Geist und Seele mit Ölziehkur von Bio Planète

Der Voelkel Fastenkasten ist mittlerweile ein Bestseller in der deutschen Fasten-Szene geworden. Sechs, auf Basis aktueller, ernährungswissenschaftlicher Erkenntnisse zusammengestellte Gemüsesäfte in Demeter-Qualität machen die Fastenzeit nicht zu einer Zeit der Entbehrung, sondern genussvoll und gesund. Unter: www.meinefastenzeit.de hat Voelkel eine umfangreiche Website zum Thema Saftfasten zusammengestellt, inklusive Grundlagenwissen, Rezepten und entspannenden Yogaübungen.Die Ernährungsexperten von Voelkel empfehlen beim Fasten seit jeher einen ganzheitlichen Ansatz. Darum werden die sechs hochwertigen Direktsäfte diesmal ergänzt durch eine Probiergröße (40ml) der Fresh Ölziehkur von Bio Planète. Die reinigende Kur mit Sesam-, Sonnenblumen- und Kokosöl sowie ätherischen Essenzen aus Thymian, Myrrhe, Wacholder, Niaouli und Nelke dient einer gesunden Mundflora und der Entgiftung und Stärkung des menschlichen Organismus.6 x 0,7l Mehrwegflaschen: 1x Rote Bete Saft, 1x Möhrensaft, 1x Gemüsesaft, 1x Sauerkrautsaft, 1x Gemüse-Komposition. 1x Fitness Cocktail und 1x 40ml Fresh Ölziehkur. Alle im Fastenkasten enthaltenen Säfte sind Moste, also milchsauer vergorene Direktsäfte, in Demeter-Qualität aus samenfesten Gemüsesorten. Es werden also keine Hybrid-Sorten großer Agrarkonzerne, sondern ausschließlich vermehrungsfähige und gentechnikfreie Pflanzen aus ökologischer Züchtung verwendet.UVP: 19,99 Euro. Limitiert auf 8000 StückVerkaufsstart 20. Dezember 2020.Erhältlich in ausgewählten Bioläden, im Reformhaus und im Voelkel Online-Shop