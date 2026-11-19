Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Träger Psychiatrischer Krankenhäuser (BAG Psychiatrie) fordert eine grundlegende Neuausrichtung der aktuellen Reformdiskussion zur psychiatrischen und psychosomatischen Versorgung. Auf ihrer diesjährigen Herbsttagung in Deggendorf verabschiedete die BAG Psychiatrie ein Positionspapier. In diesem sprechen sich die Leistungserbringer psychiatrischer und psychosomatischer Versorgung dafür aus, bestehende regionale Versorgungsnetzwerke zu stärken, Bürokratie abzubauen und die Finanzierung stärker am tatsächlichen Bedarf der Patientinnen und Patienten auszurichten.„Im Kern sollte die Diskussion über die Zukunft der psychiatrischen und psychosomatischen Versorgung von der Erkenntnis ausgehen, dass es in vielen Regionen bereits funktionierende und vernetzte Angebote gibt“, fordert Reinhard Belling, Vorsitzender der BAG Psychiatrie. „Krankenhäuser, Psychiatrische Institutsambulanzen, tagesklinische Einrichtungen, aufsuchende Dienste und weitere Partner arbeiten heute häufig erfolgreich zusammen. Die eigentliche Aufgabe einer Reform besteht deshalb darin, die Erkenntnisse aus diesen Regionen zu nutzen.“„Die bisherigen Modellprojekte nach § 64b SGB V sind eine Erfolgsgeschichte“, zeigt sich Reinhard Belling überzeugt. „Hier haben Kliniken die regionale Versorgungssituation umfassend analysiert. Erst auf dieser Basis können tragfähige Versorgungskonzepte entstehen.“ Auf deren Grundlage sollten dann im nächsten Schritt Finanzierungsmodelle entwickelt werden. Ein umgekehrtes Vorgehen berge die Gefahr, funktionierende Strukturen zu schwächen und die Versorgung psychisch kranker Menschen zu gefährden.Ein zentrales Ziel müsse der weitere Ausbau sektorenübergreifender Versorgungsformen sein. Menschen mit psychischen Erkrankungen sollten flexibel zwischen ambulanten, tagesklinischen und stationären Angeboten wechseln können. Die Behandlung sollte möglichst wohnortnah und im Lebensumfeld der Betroffenen stattfinden. Insbesondere Psychiatrische Institutsambulanzen sollten stärker in die intensive Behandlung eingebunden werden, um Krisen frühzeitig aufzufangen und stationäre Aufenthalte möglichst zu vermeiden.Deutlichen Handlungsbedarf sieht die BAG Psychiatrie auch bei den bestehenden Finanzierungs- und Steuerungsinstrumenten. Das derzeitige PEPP-System bildet moderne Versorgungsformen nur unzureichend ab und verursacht einen erheblichen Dokumentationsaufwand. Künftige Finanzierungsmodelle sollten sich stärker auf klinische Daten stützen und den tatsächlichen Behandlungsbedarf in den Mittelpunkt stellen.Besonders kritisch bewerteten die Leistungserbringer die Personalausstattung Psychiatrie und Psychosomatik-Richtlinie (PPP-RL). Die Richtlinie verursacht nach Einschätzung der Krankenhausträger einen hohen bürokratischen Aufwand, bindet wertvolle Personalressourcen und erschwert die Weiterentwicklung ambulanter und tagesklinischer Behandlungsangebote."Pflegekräfte, Therapeutinnen und Therapeuten sowie Ärztinnen und Ärzte werden für die Versorgung von Menschen benötigt – nicht für immer neue Dokumentationspflichten. Die PPP-RL sollte eingefroren, die Sanktionen beendet und die Richtlinie durch ein flexibles Personalbemessungsinstrument ersetzt werden, das sich am tatsächlichen Versorgungsbedarf orientiert“, so Reinhard Belling.Darüber hinaus fordert die Bundesarbeitsgemeinschaft gleiche Rahmenbedingungen für alle Leistungserbringer. Alle Einrichtungen, die psychiatrische oder psychosomatische Leistungen anbieten, müssen Verantwortung für die Pflichtversorgung übernehmen und denselben Qualitäts- und Versorgungsanforderungen unterliegen.Die Klinikträger sind überzeugt, dass eine erfolgreiche Reform auf vorhandenen Stärken aufbauen muss. Regionale Netzwerke, ambulante und wohnortnahe Hilfen sowie eine verlässliche Finanzierung bilden die Grundlage für eine zukunftsfähige psychiatrische Versorgung. So lassen sich Versorgungsqualität, Wirtschaftlichkeit und Versorgungssicherheit gleichermaßen stärken. Eine rein kostenzentrierte Sicht, wie sie die Krankenkassen haben, würde langfristig die Versorgungsstrukturen nachhaltig gefährden und den Versorgungsbedarf erhöhen, weil durch fehlende Vernetzung und Sanktionsmodelle die frühzeitige Intervention in kostengünstigen Strukturen massiv eingeschränkt werden würde.Dasin voller Länge findet sich auf der Homepage der BAG Psychiatrie:Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Träger psychiatrischer Fachkrankenhäuser (BAG Psychiatrie) ist bundesweit der größte Zusammenschluss zur Vertretung der Träger von Akutversorgungskliniken für psychische, psychosomatische und neuropsychiatrische Erkrankungen. Sie bildet das gesamte Trägerspektrum der Bundesrepublik Deutschland ab. Denn sie vertritt kommunale, freigemeinnützige, kirchliche, private und staatliche Träger.Mit 65.000 Betten und tagesklinischen Plätzen repräsentiert sie rund zwei Drittel der gesamten stationären und teilstationären klinischen Versorgungskapazitäten für psychische, psychosomatische und neuropsychiatrische Erkrankungen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Viele der in der BAG organisierten Träger betreiben forensisch-psychiatrische Betten. In den Kliniken für forensische Psychiatrie behandeln sie zurzeit 12.500 Maßregelvollzugspatient/-innen.