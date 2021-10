Hochwertige Nylonstrümpfe handgemacht aus England

Schon in den 1950er Jahren waren Nylons mit Naht (English Nylons) ein Symbol für Sinnlichkeit und Erotik. Und auch heute sind sie noch immer beliebt, wenn Frau ihr Sexappeal zeigen will. Bei Vicky’s Nylons finden Sie hochwertige und echte Nylons in verschiedenen Ausführungen und Farben.Vor der Erfindung der Strumpfhose gab es lediglich Nylonstrümpfe. Diese wurden aufwendig auf einer Flachbett-Strickmaschine gefertigt, mit der sich nur 15 Paare pro Stunde anfertigen ließen. Kein Wunder also, dass es heute auf der ganzen Welt nur noch drei Hersteller gibt, die die originalen Maschinen von damals betreiben und daraus noch Nylonstrümpfe wie aus den 50ern herstellen.Wenn Sie also eine Reise in die 50er Jahre machen wollen, sind Sie mit Nylonstrümpfen richtig. Und genau diese klassischen Nylons gibt es bei Vicky’s Nylons.Ob Fully Fashioned oder Classic Nylons – die Nylonstrümpfe von Vicky’s Nylons werden mit feinstem Garn und auf höchstem Niveau mit traditionellen Methoden hergestellt. Dadurch entstehen die perfekten Vintage Nylons im 50er-Jahre-Look. Die Strümpfe werden dabei aus nur einem Stück Nylon flach auf einer Original Reading-Strickmaschine produziert und zusammengenäht.Um die hohe Qualität von Vicky’s Nylons jederzeit gewährleisten zu können, wird jeder Strumpf während des Herstellungsprozesses fünfmal untersucht und geprüft. So können Sie sicher sein, dass Sie die hochwertige Qualität erhalten, die Sie sich wünschen.Für die neue Kollektion verwendet Vicky’s Nylons zudem Sophie Hallette Spitzen, die seit 1887 die Nummer eins für Spitzen und Stoffe ist. Nicht umsonst schwören das englische Königshaus und etliche A-Promis auf diese Stoffe.Möchten Sie jetzt auch sofort eine der handgemachten Nylonstrümpfe tragen? Dann besuchen Sie https://www.vickysnylons.de . Als größter Anbieter von Strumpfhaltern haben Sie hier die beste Auswahl an Variationen, Material, Formen und Farben.