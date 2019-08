2. Wissenschaftliche, bundesweite Hörgeräte-Studie sucht Teilnehmer

Welchen Beitrag leisten Hörgeräte zur Verbesserung der persönlichen Hör- und Kommunikationskompetenz?

Tritt durch das Tragen von Hörgeräte eine spürbare Verbesserung ein?

Fühlen sich die Teilnehmer*innen durch die Nutzung von Hörgeräten sicherer und souveräner?

Das unabhängige Verbraucherportal meinhoergeraet.de initiiert erneut eine Anwendungsbeobachtung in Kooperation mit Herrn Prof. Dr. Dr. Ulrich Hoppe, Leiter der Audiologischen Abteilung der HNO-Klinik des Universitätsklinikums Erlangen.Diese zweite Marktstudie soll genauer zeigen, welchen Stellenwert Hörgeräte für Menschen mit einer Hörminderung haben. Untersucht werden sowohl das Verstehen in ausgesuchten Alltagssituationen als auch die Veränderung des eigenen Wohlbefindens.Prof. Dr. Dr. Ulrich HoppeHörgeräte der neuesten Generation können im Alltag in aller Ruhe ausprobiert werden. Nach der Ausprobe besteht die Möglichkeit, ein weiteres Modell zu testen. Die Beratung, die Höranalyse und die Ausleihe sind für Interessent*innen kostenlos. Die Hörgeräte werden im Anschluss durch die Teilnehmer*innen anonym bewertet.Diesen Fragen geht die Gemeinschaftsstudie nach. Erstmalig untersucht eine groß angelegte, bundesweite Anwendungsbeobachtung auf Basis subjektiver Erfahrungen dieses Themengebiet im Speziellen. An der Beobachtung beteiligen sich aktuell bundesweit 300 Hörakustik-Fachgeschäfte.Marco Schulz, Initiator und Geschäftsführer von meinhoergeraet.deKonkret können die Teilnehmer*innen bestimmte Situationen des persönlichen Alltags anhand von Schulnoten bewerten. Dazu erhalten die teilnehmenden Interessenten geeignete Hörgeräte bei den Hörakustik-Fachbetrieben und durchlaufen eine mindestens zweiwöchige Testphase.Die Situationen werden individuell mit den Teilnehmer*innen festgelegt. Gespräche mit mehreren Personen, Unterhaltungen in Gaststätten oder im Straßencafé, Einkaufen, Fahrradfahren sind nur einige Beispiele, in denen Erfahrungen mit Hörgeräten systematisch gesammelt werden können.Auf Basis dieser gesammelten Erfahrungen führen die Hörakustiker*innen ein Abschlussgespräch mit jedem Studienteilnehmer*innen durch. Die Ergebnisse werden anonym in einem Online-Fragebogen zusammen mit den Hörakustiker*innen eingegeben.Die teilnehmenden Hörakustik-Fachbetriebe führen die Beratung, Anpassung der Hörsysteme und die Evaluationsgespräche für die Teilnehmer*innen kostenfrei durch. Die Finanzierung der Studie wird durch das Verbraucherportal meinhoergeraet.de übernommen.Die erste Anwendungsbeobachtung der Initiatoren fand 2017 und 2018 statt. Insgesamt konnten 600 Testläufe mit interessierten Schwerhörigen durchgeführt werden.