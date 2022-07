Wie man zu sauberen Fußmatten und einem Sportwagen kommt

Interior Cleaner auch für Autoteppiche perfekt

Regelmäßige notariell überwachte Verlosung von Traumwagen

Aktuelle Fahrzeuge: Audi RS3, BMW M2 CS, Audi A1 (1of333)

Pro 1 Euro Einkaufswert eine Gewinnchance mit allen Produkten aus dem Online-Shop

Trustpilot-Bewertung von Viamontis mit 4,9 von 5 Sternen, Stichtag 07.06.2022

Der Innenraumreiniger von Viamontis löst Verschmutzungen ebenso schonend wie gründlich. Eines seiner Geheimnisse: Mit einem pH-Wert von 7 ist er weder basisch noch alkalisch, sondern neutral. Dadurch geht er mit jeder Oberfläche sehr vorsichtig um, hinterlässt keine Spuren und greift das Material nicht an. Auch die Umweltverträglichkeit hat bei Viamontis Premium-Autopflege einen sehr hohen Stellenwert: Alle verwendeten Tenside sind zu 100 Prozent biologisch abbaubar. Das Produkt eignet sich perfekt auch dazu, die hochwertigen Fußmatten von echten Traumwagen zu reinigen, die oft mit aufwändigen Logos, Schriftzügen und Stickereien versehen sind, sodass sie später nicht einfach durch ein 08/15-Teil aus dem Universalzubehör ersetzt werden können. Beispiele sind etwa AMG GT R, Porsche GT3 RS, APR Audi R8 RWS und Audi A1 quattro, die Viamontis nicht nur als Fahrerlebnis, sondern für immer an seine Kunden verlost hatErst werden die Autoteppiche wie gewohnt gesaugt und dann geht es mit dem Viamontis Interior Cleaner weiter. Den Innenraumreiniger großzügig aufgesprüht, sodass die Fußmatte gut benetzt ist und das Mittel in die Fasern einziehen kann, um dort den Schmutz zu binden. Nachdem die zu behandelnde Oberfläche eingesprüht wurde, circa eine Minute warten, bis das Mittel optimal eingezogen ist. Danach mit einem Mikrofasertuch mit etwas Druck die Oberfläche abreiben. Eine echte Empfehlung ist hier das ALL-IN-ONE INNENRAUM REINIGER SET , bei dem das Viamontis Finishing Towel 2.0 bereits beiliegt. Schon nach kürzester Zeit sieht man je nach Verschmutzungsgrad die Reinigungsleistung. Bei Bedarf kann der gesamte Prozess beliebig oft wiederholt werden. Wichtig ist es dabei, in alle Richtungen zu reiben/reinigen, sodass der Schmutz wirklich aus den Fasern gelöst wird und im Tuch haften bleibt. Je nach allgemeinem Zustand der Fußmatten erstrahlen diese nach korrekter Behandlung wieder wie neu.