Zahnzusatzversicherung - rechtzeitiger Abschluss wird 2025 wieder wichtiger

Man konnte es in den vergangenen Jahren schon an den Ergebnissen der Stiftung Warentest ablesen - von Jahr zu Jahr wurden mehr und mehr Zahnzusatzversicherungen getestet - und immer mehr davon mit einem "sehr guten" Ergebnis (Note 0,5 - 1,5). Ein sehr dynamischer Wettbewerb um die attraktivesten Tarife - die Produktentwickler haben sich im Kampf um neue Kunden regelmäßig mit neuen Top-Angeboten überboten - manche davon waren scheinbar "zu gut"Jetzt Rolle rückwärts: "Der Markt für Zahnzusatzversicherungen konsolidiert sich in den letzten Monaten zusehends", so Maximilian Waizmann, Geschäftsführer des Vergleichsportals www.zahnzusatzversicherung-experten.de Zum einen hat die Barmenia ihre Tarife deutlich überarbeitet und die Leistungen ihrer Tarife zusehends eingeschränkt. In den vergangenen Jahren waren vor allem die Tarife mit "PZR-Flatrate" der Barmenia sehr beliebt - die professionelle Zahnreinigung wurde unbegrenzt übernommen, und das schon ab einem monatlichen Beitrag von nur 9 Euro.Es scheint so, dass die Leistungen zu stark in Anspruch genommen worden sind - die Tarife wurden in der Form leider im letzten Jahr vom Markt genommen und durch leistungsschwächere Produkte ersetzt. Zu groß war offenbar die Angst vor weiterer Ausnutzung. Ähnliches beobachten wir im Bereich der Sofort-Schutz-Tarife.Sowohl die UKV als auch die SDK boten in den vergangenen Jahren einen Sofort-Schutz-Tarif an, mit dem fehlende Zähne versichert werden konnten - und das auch noch in laufender Behandlung (z.B. mit Implantaten). Gestrichen - zuerst nahm die UKV ihr Produkt vom Markt, jetzt zum Januar 2025 auch die SDK. Auch hier vermutlich zu großes Ausnutzungs-Potential.Nach wie vor gibt es derartige Tarife am Markt, z.B. von ERGO oder Die Bayerische. Allerdings bieten deren Produkte im Bereich Sofort-Schutz bei weitem kein so gutes Preis-Leistungsverhältnis wie die Tarife der SDK und der UKV. In vielen Fällen lohnt sich der Abschluss nur marginal oder kaum - will heißen, oft sind die zu zahlenden Beiträge höher als der positive Erstattungseffekt für die schon bekannte anstehende Behandlung.Niemand sollte sich insofern von der verlockenden Werbung blenden lassen. Eine Zahnzusatzversicherung abschließen, wenn die Behandlung kurz bevorsteht - das funktioniert insbesondere jetzt in 2025 in den meisten Fällen nicht mehr. Wer also Wert auf gesunde und ästhetische Zähne legt, sollte darüber nachdenken, rechtzeitig eine gute Zahnzusatzversicherung abzuschließen. Rechtzeitig bedeutet dabei, bevor der Zahnarzt feststellt, dass eine Behandlung vonnöten ist.