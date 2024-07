Zahnlücken - mit UKV noch bis 31. Juli 2024 mit Sofortschutz versichern

Absicherung von bis zu 3 fehlenden Zähnen : Selbst wenn für diese bereits ein Kostenplan besteht

Die UKV bietet mit dem Tarif Zahnprivat Premium eine der wenigen Zahnzusatzversicherungen, die auch laufende Implantatbehandlungen für bis zu drei fehlende Zähne absichert.Maximilian Waizmann, Experte für Zahnzusatzversicherungen rät:Bis zum 31. Juli 2024 besteht noch die Möglichkeit, sich durch den UKV Zahnprivat Premium Tarif abzusichern. Voraussichtlich ab dem 1. August 2024 wird diese Option nicht mehr verfügbar sein!Der UKV Zahnprivat Premium Tarif bietet folgende Vorteile:Vermutlich aufgrund der relativ hohen Schadenquote hat sich die UKV entschieden, diesen Tarif ab dem 1.8.24 für Neugeschäft zu schließen. Für Interessenten bedeutet dies jedoch, dass sie jetzt noch die Chance haben, von den hervorragenden Konditionen zu profitieren.Viele haben Angst, dass Sie bei einer Versicherung draufzahlen - insbesondere, wenn es sich um eine solche Sofort-Versicherung handelt, die auch eine laufende Behandlung erstattet. Doch die UKV lohnt sich absolut, so Maximilian Waizmann.Ein Implantat kann leicht 3.000 Euro oder mehr kosten. Ohne eine umfassende Zahnzusatzversicherung kann dies schnell zu einer erheblichen finanziellen Belastung werden. Die Zuschüsse der gesetzlichen Krankenkassen fallen i.d.R. nur sehr gering aus - der Festzuschuss bei einer einzelnen Zahnlücke beträgt etwa 500 Euro, was rund 2.500 Euro Eigenanteil für eine Implantatversorgung bedeuten.Die UKV Zahnprivat Premium bietet genau hier die notwendige finanzielle Unterstützung und sichert Ihre Behandlung ab - und das sogar dann, wenn vor Abschluss Zahnersatz für die fehlenden Zähne angeraten oder geplant war.Alle die in nächster Zeit ein Implantat benötigen, sollten die verbleibende Zeit nutzen, um sich diesen wertvollen Schutz zu sichern. Nähere Informationen dazu finden Sie auf unserem Vergleichsportal www.zahnzusatzversicherung-experten.de oder auf Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=6zuLVzLiMpE&t=1s