immobilienmanager Makler-Ranking 2021: Krise gut gestemmt

Das Jahr 2020 ist für die meisten Wohnungsmakler wesentlich besser verlaufen, als es der Pandemie-Knick in der ersten Jahreshälfte vermuten ließ. Bei den Gewerbemaklern dagegen gab es Licht ebenso wie Schatten.Dies ist das Ergebnis des aktuellen Makler-Rankings von immobilienmanager, das auf den Nettoprovisionsumsätzen basiert. 88 Vermittlungsunternehmen haben ihre Zahlen dafür offengelegt. Die Spitzenreiter heißen Colliers International (Gewerbe) und Sparkassen Finanzgruppe (Wohnen).Im Gewerbebereich vermeldete weniger als die Hälfte der Teilnehmer, deren Umsätze aus 2019 vorliegen, einen Anstieg im Jahresvergleich. Von diesem Rückgang sind auch die Makler auf den drei vorderen Plätzen betroffen: Colliers International Deutschland, Engel & Völkers und DIP Deutsche Immobilien Partner. Vor allem bei den Umsätzen aus dem Investmentgeschäft lagen die teilnehmenden Makler im Plus, das Vermietungssegment erwies sich im Verhältnis zum Vorjahr als schwieriger.Im Segment Wohnen zeigt sich die Stärke der Sparkassen: Die gesamte Gruppe bleibt unangefochtener Spitzenreiter. Drei Viertel der Unternehmen, deren Zahlen aus 2019 vorliegen, konnten ihre Provisionsumsätze steigern. Das liegt vor allem an der enormen Nachfrage von Investoren nach Wohnimmobilien.Eigene Übersichten sind den „Local Heroes“ gewidmet, den Maklern, die in ihrer Region besonders stark sind. Bei den Wohnungsmaklern führt LBS Immobilien aus Potsdam das Ranking an gefolgt von Aigner Immobilien aus München. Bei den Gewerbemaklern platziert sich die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen vor Beate Protze Immobilien aus Dresden.immobilienmanager publiziert die wichtigsten Resultate des Makler-Rankings 2021 in seiner aktuellen Ausgabe #10.2021. Sie erscheint als eMagazine und als Printausgabe am 1. Oktober. Zahlreiche weitere Tabellen mit Ergebnissen sind auf der Website www.immobilienmanager.de/makle... zu finden.1. Colliers International Deutschland GmbHUmsatz 2020: 84.169.606 €Umsatz 2019: 115.673.255 €2. Engel & VölkersUmsatz 2020: 37.105.839 €Umsatz 2019: 37.687.094 €3. DIP Deutsche Immobilien PartnerUmsatz 2020: 19.038.292 €Umsatz 2019: 20.784.442 €1. Sparkassen-FinanzgruppeUmsatz 2020: 604.854.000 €Umsatz 2019: 582.854.000 €2. Engel & VölkersUmsatz 2020: 291.246.050 €Umatz 2019: 191.416.449 €3. LBS Immobilien GmbH Nordwest MünsterUmsatz 2020: 158.338.000 €Umsatz 2019: 151.092.000 €