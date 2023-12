TI-Expo + Conference 2024: Branchenevent zur Technischen Isolierung in Düsseldorf

2

Die TI-Expo + Conference, das führende Branchenevent zur Technischen Isolierung, kehrt 2024 zurück und findet am Mittwoch, 20. und Donnerstag, 21. März im Areal Böhler in Düsseldorf statt. Nach der erfolgreichen Premiere 2022 in Essen präsentiert die Veranstaltung erneut innovative Produkte, Lösungen und Anwendungsbeispiele, die die Bedeutung der technischen Isolierung für Energieeffizienz, Klimaziele und CO-Reduktion unterstreichen.Die Technische Isolierung spielt eine entscheidende Rolle in der Industrie, um Energie einzusparen, den CO-Ausstoß zu reduzieren und Klimaziele zu erreichen. Die TI-Expo + Conference widmet sich diesen Themen und wird dieses Mal im Areal Böhler in Düsseldorf veranstaltet, wobei die Alte Schmiedehalle der Veranstaltung ein neues Zuhause bietet. Henning und Thilo Könicke, Geschäftsführer des Messeveranstalters AFAG, sind erfreut über die neue Heimat der TI-Expo + Conference: „Die Veranstaltung ist zentral im Westen Deutschlands platziert, um vielen Ausstellern gerecht zu werden. Die Kombination aus Fachmesse und Conference verspricht Erfolg.“Die TI-Conference, unter dem Motto "besser planen, effizienter betreiben, nachhaltiger isolieren", informiert parallel zur TI-Expo über Themen wie Energieeffizienz, Nachhaltigkeit, Normen, Digitalisierung und Finanzierung. Fachexperten bieten hochwertige und praxisnahe Inhalte, um Impulse für die Branche zu setzen. Die offene Struktur der TI-Conference ermöglicht einen stetigen Austausch und fördert den Netzwerkgedanken.Als Referenten konnten hochkarätige Expertinnen und Experten gewonnen werden, unter anderem Dipl.-Ing. Manfred Lippe, renommierter Fachautor und Sachverständiger für baulichen und anlagentechnischen Brandschutz. Manfred Lippe wird über das Thema M-LüAR und MLAR referieren und seine mehr als 20-jährige Erfahrung im gebäudetechnischen Brandschutz einbringen.Die TI-Conference, organisiert von RM Rudolf Müller Medien, dem Herausgeber des Fachmagazins „TI – Technische Isolierung“, wird vom Hauptsponsor MABI AG unterstützt. Die TI-Expo wird von AFAG Messen und Ausstellungen ausgerichtet. Fachliche Unterstützung kommt von verschiedenen Fachverbänden, darunter die European Federation of Associations of Insulation Contractors (FESI) sowie die European Industrial Insulation Foundation (EiiF) und der Verband österreichischer Dämmunternehmen (VÖDU).Aktuelle Informationen zur TI-Expo + Conference 2024 sind unter www.ti-conference.de und www.ti-expo.de verfügbar. Die Anmeldung zur TI-Conference ist ab sofort unter www.tech-isolierung.de/ti-conference möglich.