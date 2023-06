Langfristige Kooperation zwischen CAFM RING e.V., gefma und BIM World MUNICH

Die BIM World MUNICH, das Trendsetter-Event zur Digitalisierung der AEC und Real Estate Branche geht unter dem Leitausdruck “BIM4FM” eine Kooperation mit dem CAFM RING e.V. und der gefma ein.Die Aussteller der BIM World MUNICH decken alle Phasen des Bauprozesses ab – von der Planung, über den Bau bis hin zum Betrieb. Das Facility Management nimmt hierbei eine entscheidende Rolle im Lebenszyklus von Gebäuden und Infrastrukturen ein. Gerade im Bereich des Betreibens liegen große Herausforderungen, aber auch die größten Potentiale. Laut Statista wird sich das globale Marktvolumen für energieeffiziente Gebäude von 2020 bis 2030 mit 611 Milliarden Euro verdreifachen.Die Herausforderungen im Bereich des Betreibens von Gebäuden und Anlagen sind vielfältig und komplex. Die Einführung ESG-Ratings (Environmental, Social, Governance) ist zunächst mit zusätzlichen Kosten für Unternehmen verbunden. Hier steht v.a. im Vordergrund, die Mehrbelastung für Unternehmen zu minimieren und eine breit gefächerte schnelle Umsetzung zu realisieren. Die Taxonomie-Verordnung zur Bestimmung nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten verlangt außerdem, dass Unternehmen nachweisen müssen, inwieweit ihre Tätigkeiten nachhaltig sind. Ein weiteres wichtiges Thema ist der Net-Zero-Approach, bei welchem es um die Reduzierung des CO2-Ausstoßes von Gebäuden und Anlagen geht. Gerade im Bereich des Betreibens von Gebäuden liegen jedoch auch massive Einsparpotenziale nicht nur im Bereich Nachhaltigkeit, sondern auch in Bezug auf Zeit und Kosten. Laut einer aktuellen Studie des Fraunhofer Instituts können durch den Einsatz von digitalen Technologien im Facility Management bis zu 30 Prozent an Kosten, 50 Prozent an Bearbeitungszeit und 50 Prozent an CO2 Ausstoß eingespart werden."Die Digitalisierung im Facility Management bietet ein enormes Potenzial, um die Energieeffizienz von Gebäuden und Infrastrukturen zu erhöhen", so Christian Stammel, CEO der BIM World MUNICH. "Durch den Einsatz von digitalen Technologien kann der Gesamtenergieverbrauch eines Gebäudes überwacht werden. So wird beispielsweise in dem neu gebauten Bürokomplex "The Spiral" in New York nicht nur dafür gesorgt, dass Pflanzen bewässert werden. Die Beleuchtungs- und Energiemanagementsysteme lassen sich in das Automationssystem integrieren und es können somit Vorgaben hinsichtlich des CO2 Ausstoßes kontrolliert werden. Auf der BIM World MUNICH bieten wir mit dem BIM4FM Congress sowie einer eigenen FM Area eine Plattform, die sowohl über alle Themen rund ums Betreiben informiert als auch zum Netzwerken dient. Denn wir sind überzeugt davon, dass die Digitalisierung im Facility Management ein enorm spannendes Thema für alle Besucher der BIM World MUNICH darstellt, und freuen uns darauf, gemeinsam mit unseren Partnern CAFM RING e.V. und gefma diese Potenziale aufzuzeigen und Denkanstöße zu liefern."Der Partner Congress befasst sich mit den neuesten Entwicklungen und Trends im Bereich des digitalen Facility Managements, die von namhaften Vertretern der Branche präsentiert werden. Als Programmpunkte sind unter anderem folgende Themen geplant: „Optimierung von Betriebskosten durch digitales Facility Management“, „Digital Twin für das Gebäudemanagement“ und „Smart Building und IoT-Integration im Facility Management“.Planen, Bauen und Betreiben muss ganzheitlich und integriert gedacht werden, um die aktuellen Herausforderungen des Immobilienbetriebs zu meistern. So wird ein Fundament für die Zukunft geschaffen, um die gesteckten Ziele aller Stakeholder der AEC und Real Estate Branche zu erreichen.„Standardisierung ist die Grundlage der Digitalisierung und wird zukünftig die Entscheidungen von Investoren beeinflussen“, so Mahmut Tümkaya, Vorstandvorsitzender des CAFM RING und Jürgen Schneider, Geschäftsführer der gefma.Die BIM World MUNICH findet vom 28. bis 29. November 2023 im ICM – International Congress Center München statt. Weitere Informationen finden Sie auf www.bim-world.de