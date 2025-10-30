Handel im Ohr
Der neue Podcast zu Themen und Trends im Baustoff- und DIY-Handel
Was bewegt die Akteurinnen und Akteure im Baustoff-Fachhandel sowie im DIY-Handel? Was sind die aktuellen Herausforderungen? Wie sieht die Zukunft aus? Dazu diskutieren Monika Verspohl, Chefredakteurin des BaustoffMarkt, und Markus Howest, Chefredakteur des Baumarktmanager, mit Expertinnen und Experten aus der Branche. Zu den ersten Gästen zählen Zukunftsforscherin Theresa Schleicher sowie die beiden Hagebau-Geschäftsführer Christian Rabe und Frank Staffeld. Weitere Folgen greifen Themen wie E-Commerce, Fachkräftemangel und Unternehmensnachfolge auf.
Die erste Folge von "Handel im Ohr" ist ab sofort bei allen gängigen Podcast-Plattformen und auf den Websites der beiden Marken zu finden und zu hören.
Links