Barrierefrei zu bauen erfordert eine klare und nachvollziehbare Planung. Das Handbuch „Barrierefrei-Konzept“ erläutert, wie Konzepte und Nachweise zur Barrierefreiheit im Neubau und Bestand erstellt werden und welche fachlichen Anforderungen dabei gelten. Es vermittelt das nötige Wissen, um die Barrierefreiheit frühzeitig zu berücksichtigen und Maßnahmen eindeutig in Plänen und Bauvorlagen darzustellen. Damit unterstützt das Werk die Genehmigungsplanung und die Abstimmung aller am Bau Beteiligten, von Bauherren über Architektinnen und Fachplaner bis zu Genehmigungsbehörden und Behindertenbeauftragten.

Das Handbuch zeigt, wie ein schlüssiges Barrierefrei-Konzept aufgebaut ist und wie die einzelnen Schritte nachvollziehbar dokumentiert werden. Beispiel-Konzepte für unterschiedliche Gebäudetypen erleichtern das Erstellen eigener Konzepte sowie das Prüfen und Bewerten vorhandener Unterlagen. Die im Buch enthaltenen Symbole und Planzeichen stehen zudem digital zum Download bereit und können unmittelbar weiterverwendet werden.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den rechtlichen Rahmenbedingungen. Die Frage, in welchem Umfang barrierefrei zu bauen ist, wird in den Ländern unterschiedlich beantwortet. Das Buch gibt hierzu Orientierung und stellt dar, wie die vielfältigen Vorgaben je nach Gebäudeart und Nutzergruppe einzuordnen sind.

Die 2., aktualisierte und erweiterte Auflage stellt drei neue, reale Beispiele für Barrierefrei-Konzepte aus der Praxis vor und vertieft das Thema der normativen Abweichungen. Der Umgang mit Abweichungen wird anhand konkreter Fälle erläutert. Neu aufgenommen wurden außerdem detaillierte Hinweise zum Zusammenspiel von Brandschutz und Barrierefreiheit sowie Berechnungsbeispiele zur Honorierung von Planungsleistungen und Konzepten nach AHO-Heft 40.

Mit der Neuauflage steht ein aktualisiertes Handbuch zur Verfügung, das die Erstellung und Bewertung von Barrierefrei-Konzepten erleichtert und Sicherheit im Umgang mit den fachlichen und rechtlichen Anforderungen bietet.

Barrierefrei-Konzept
Praxis-Leitfaden zum Nachweis der Barrierefreiheit
RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG.
Von Dipl.-Ing. (FH) Stephanie Dietel.
2. Auflage 2025. 20,8 cm x 29,6 cm. Gebunden. 248 Seiten mit 188 farbigen Abbildungen und 48 Tabellen.
Euro 89,– Einführungspreis bis: 31.01.2026; danach 99,–
Euro 139,– (Bundle Buch + E-Book)
ISBN Buch 978-3-481-04801-3
ISBN E-Book 978-3-481-04802-0
ISBN Bundle 978-3-481-04803-7

