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Die fröhlichen Seiten des Lebens

Buchtipp: Geschichten mit Humor und Nostalgie

(lifePR) (Ilmenau, )
Gerald Gleichmann verwandelt seine Fähigkeit der genauen Beobachtung in eine unterhaltsame Lektüre. Um Verwicklungen zwischen Mann und Frau geht es in „Blumen für Angelika“ (ISBN 978-3-95716-392-9). So schildert der Erzähler eine wahre Odyssee auf der Jagd nach einem Strauß Blumen, nachdem er den Geburtstag der Freundin vergessen hat. Auch in den weiteren 19 Geschichten geht es recht turbulent zu. So manche hinterlistige Tücke des Alltags treibt die Beteiligten zur Verzweiflung. Eifersüchteleien und alle möglichen kleinen Missverständnisse lassen das Zusammenleben von Mann und Frau so oft kompliziert erscheinen. Und zur Krönung des Schauspiels verstehen es die eher pragmatische Mutter des Erzählers, Angelikas beste Freundin und vor allem Frau Müller, Parterre rechts, regelmäßig für zusätzliche Verwirrung zu sorgen.
Mit Sprachwitz und gewohnt hintergründig-schelmischem Humor ist Gerald Gleichmann erneut ein humorvolles und unterhaltsames Werk gelungen.

Schräge Sätze, die schmunzeln lassen, Missverständnisse, die einen Lachflash auslösen: „In der Ruhe liegt die Kraft und der Apfelsaft“ (ISBN 978-3-95716-396-7) ist eine authentische Sammlung autobiografischer Anekdoten, die Leserinnen und Leser auf eine nostalgische und humorvolle Reise durch fünf Jahrzehnte schwäbisch-deutscher Familiengeschichte mitnimmt. Klar: Der Untertitel „Sprüche, die die Welt nicht braucht“ ist ironisch zu verstehen. Klaus Riedlinger dokumentiert markante Sprüche aus seiner Familie, von Berufskollegen, von Freunden und Bekannten. Generationen leiten aus den unvergesslichen „Weisheiten“ universelle Wahrheiten für das Leben ab – mit einem Augenzwinkern. Insofern enthält jede Geschichte einen Spruch, den die Welt auf jeden Fall braucht.

Der Autor Klaus Riedlinger ist seit seiner Jugend mit dem Schwabenland verbunden und hat ein offenes Ohr für die regionalen sprachlichen Besonderheiten und der Charakter der Bevölkerung. Er wurde 1960 in Baden-Württemberg geboren. Wie das Buch zeigt, beherrscht er satirische Zuspitzung und Sprachwitz und streut bewusst Übertreibungen und Grotesken ein, die sowohl zum herzhaften Lachen als auch zum nachdenklichen Schmunzeln anregen.

Gabriele Schienmann plaudert, wie ihr die „Berliner Schnauze“ gewachsen ist – mal frech, mal melancholisch. In „Unter uns“ (ISBN 978-3-95716-384-4) erzählt sie Geschichten aus dem Leben. Sie blickt auf Freundschaften und Begegnungen zurück oder schnoddert zu den Widrigkeiten des Alterns. Gabriele Schienmann erzählt frech, direkt, fröhlich, aber auch berührend über Lebenserfahrungen. Sie erinnert sich mit Ironie an die Erlebnisse einer DDR-Familie kurz nach dem Fall der Mauer oder an die Disco-Besuche ihrer Jugendzeit. Augenzwinkernd schildert sie den Konflikt zwischen der Sehnsucht nach der Idealfigur und der Lust nach Süßem. Mal entdeckt sie die zweifelhafte Lyrik eines Werbeplakates, während sie im Stau steht. Oder sie nimmt die Herausforderung an, einen Maulwurf im Garten zu haben – um nur einige Themen der gut zwei Dutzend Kurzgeschichten und Anekdoten zu nennen.

Bereits in dem zuvor veröffentlichen Buch „Pralles Leben“ (ISBN 978-3-95716-123-9) hat die Autorin ihr Erzähltalent unter Beweis gestellt.

Alle Bücher aus dem Verlag Kern sind auch als E-Book erhältlich. Print-Ausgaben können im Online-Shop verlag-kern.de schnell, bequem und portofrei (innerhalb Deutschland) direkt ab Verlag bestellt werden. Natürlich kann man die Titel auch im Buchhandel vor Ort und online bestellen.

Verlag Kern GmbH

Unser Verlagsprogramm umfasst viele Genres: Romane, Erzählungen, Krimis, Biografien, Ratgeber, Sachbücher, Reiseliteratur, Lyrik und Geschenkbücher.
Einen besonderen Schwerpunkt bilden „Wahre Geschichten aus Leidenschaft geschrieben”. Hier schildern Menschen authentisch ihre Erfahrungen mit dem Geschäft der Ausbeutung der Gefühle europäischer Frauen und Männer in einigen islamischen Ländern (Bezness). Außerdem finden sich hier ungeschönte, persönliche Berichte über soziale Konflikte, Gewalterfahrung und sexuellen Missbrauch.
Alle Titel gibt es auch als E-Books, zum Beispiel über reinlesen.de.
Der Verlag Kern wurde 2006 von Evelyne Kern in Bayreuth gegründet. Seit Anfang 2015 arbeitet er unter der Leitung von Ines Rein-Brandenburg in Ilmenau. Er bietet vor allem neuen, unbekannten Autoren die Möglichkeit, ihr Manuskript professionell gestaltet auf den Markt zu bringen.

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