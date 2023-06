Diabetes-Typ-2-Barcamp für Betroffene, Family and Friends

Austausch mit anderen Interessierten

Themengestaltung durch die Teilnehmenden in unterschiedlichen Sessions

Coaching für aktive Bewegungs-Pausen

Live-Cooking & Ernährungstipps mit Andreas Wartha (der_diabetes_experte) inkl. Verlosung eines Hafer-Flakers im Wert von 200,- Euro

Gemeinsames Barbecue & Networking

Ein Barcamp für Menschen mit Typ-2-Diabetes und jeden anderen mit Diabetes, egal welchen Typs: Das gibt es amim Old Smithy’s Dizzle in Berlin. Jeder ist herzlich eingeladen! Endlich wieder live und in Farbe austauschen, networken und voneinander lernen.Bei einem Barcamp gibt es keine vorher festgelegten Themen. Alle Themen bringen die Teilnehmenden selbst mit. So wird genau darüber gesprochen, was die Anwesenden interessiert. Der Tag klingt aus mit einem Barbecue.Samstag, 8. Juli 2023, 10-20 UhrOld Smithy's Dizzle, Mainzer Straße 16, 10247 Berlin-FriedrichshainBetroffene, Friends, Family und am Thema Interessiertegibt es im Kirchheim-Shop ­unter https://www.kirchheim-shop.de/barcamp . Die Teilnehmendenzahl ist begrenzt; eine frühzeitige Anmeldung wird empfohlen.Veranstalter des Barcamps sind der Verlag Kirchheim (Mainz) und der Deutsche Diabetiker Bund. Unterstützt wird das Event durch die Partner AstraZeneca und Dexcom.