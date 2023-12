Eine Menschheit – Eine Erde: 17 UN-Nachhaltigkeitsziele

Was kann unser Beitrag zum Klimaschutz, zu fairen Standards in der Arbeitswelt und gegen Hunger und Armut sein? Als Wegweiser dient die Agenda 2030 mit ihren 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung. Diese wurde am 25. September 2015 von 193 Staats- und Regierungschefs auf dem Gipfeltreffen der Vereinten Nationen in New York verabschiedet. Die Agenda 2030 ist ein "Weltzukunftsvertrag". Mit diesem Vertrag verpflichten sich die Staaten dazu, allen Menschen bis zum Jahr 2030 ein Leben in Würde zu sichern. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen auch wir in Deutschland unsere Lebensweise ändern. –aus: Ziele für nachhaltige Entwicklung, www.17ziele.de In diesem Pocket-Heft haben wir die 17 Ziele der Nachhaltigkeit der UN, die mit Zitaten von Personen des öffentlichen, zivilgesellschaftlichen und kulturellen Lebens hinterlegt sind, mit Worten von Hazrat Inayat Khan, aus den Weisheitslehren der Menschheit sowie von Dichtern, Denkerinnen, Aktivistinnen, Weisen und Heiligen verbunden. In Zeiten rapiden globalen Wandels und der Zerstörung vielfältiger Lebensräume kann diese Weisheit der moralischen und spirituellen Kultur sowohl Hoffnung als auch Orientierung und Halt geben.Im Bewusstsein einer gemeinsamen Menschheitsfamilie, für deren Evolution jede und jeder mitverantwortlich ist, beschreibt unsere Grafikerin ihre Titelillustration so: "Der gemeinnützige Verein Buch und Mystik e. V. hat die Förderung von gesellschaftlicher Toleranz im Allgemeinen und besonders die Toleranz zwischen Menschen verschiedener Religionen zum Ziel. In diesem Sinne unterstützt der Verein das Kulturgut Buch durch die Finanzierung von Übersetzungen, vor allem interreligiöser Texte des Universalen Sufismus.Wichtig ist uns die Förderung von Medienkompetenz und eine Lese- und Erzählkultur, die dem Verständnis und Respekt für verschiedene Religionen und Kulturen Rechnung trägt. Damit tragen wir letztlich auch zur Völkerverständigung und Friedensbildung bei.2022 veröffentlichte der Verein das Heft „Friedensgebet“ von Hazrat Inayat Khan, welches bereits über 6.400 mal kostenlos abgegeben wurde.Spendenkonto: Buch und Mystik e. V.Vereinigte Sparkassen Weilheim: IBAN: DE33 7035 1030 0032 4554 61 • BIC: BYLADEM1WHModer PayPal: Spendenbutton auf unserer Homepage www.buchundmystik.de