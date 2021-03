Frühjahrscheck fürs Auto: Worauf müssen Sie achten?

- Fit für den Frühling: Autos müssen im Frühjahr von den Überresten von Streusalz, Matsch und Frost befreit werden

- Für mehr Sicherheit: Fahrzeuge auf mögliche Schäden, Defekte und Verschleiß überprüfen

- Zeit für den Reifenwechsel: Bei warmen Temperaturen sorgen Sommerreifen für mehr Straßenhaftung

- gründliche Autowäsche, um Ablagerungen von Salz und Matsch zu entfernen

- Reifenwechsel, um für mehr Grip bei warmen Temperaturen zu sorgen

- Beleuchtung überprüfen, um mögliche Defekte zu erkennen

- Austausch der Wischerblätter, damit die Scheibenwischer richtig arbeiten

- Flüssigkeitsstände kontrollieren, um die Langlebigkeit des Fahrzeugs sicherzustellen

- allgemeine Sichtkontrolle, um Schäden oder Rost zu entdecken

Rund um die Osterfeiertage steht für viele Autofahrer der Reifenwechsel an, denn zur Orientierung für den Einsatz der Winterreifen dient meist die Eselsbrücke „Von O(ktober) bis O(stern)“. Um bei steigenden Temperaturen sicher unterwegs zu sein, empfiehlt sich zudem ein Frühjahrs-Check fürs Auto.Die kalten Wintermonate gehen auch an einem Auto nicht spurlos vorbei. Offensichtlich sind dabei vor allem die Überbleibsel von Streusalz und Matsch. Um sicherzustellen, dass der Frost keine Schäden verursacht hat und auch bei steigenden Temperaturen die Verkehrssicherheit gewährleistet ist, empfiehlt sich die Durchführung eines Frühjahrschecks.Um ein Auto fit für den Frühling zu machen, gilt es vor allem auf folgende Punkte zu achten:Im Frühjahr sind außerdem die Wartung der Klimaanlage und ein Wechsel der Filter sinnvoll. Diese ist dadurch für den Einsatz bei steigenden Temperaturen vorbereitet. Zudem kann eine Klimaanlage im Frühling bei Allergikern für Erleichterung sorgen, da die Filter Pollen aufnehmen und so verhindern, dass diese in den Innenraum des Fahrzeugs gelangen. Der Frühjahrschecks beim Auto ist zudem ein guter Zeitpunkt für eine Inventur.Halter können sich im Zuge dessen vergewissern, ob Verbandskasten, Warndreieck und Warnweste vorhanden sind. Dabei gilt es beim Verbandskasten unbedingt auf das Verfallsdatum zu achten. Sinnvoll ist auch der Blick auf die TÜV-Plakette, um herauszufinden, ob die nächste Hauptuntersuchung bald ansteht.Die Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) schreibt in Deutschland eine situative Winterreifenpflicht vor. Der Gesetzgeber definiert also kein konkretes Datum für den Reifenwechsel, sondern macht den Einsatz der Winterreifen von den vorherrschenden Straßenverhältnissen abhängig. Die Eselsbrücke „Von O(ktober) bis O(stern)“ dient lediglich als grobe Orientierung. Je nach Wohnort müssen Autofahrer abwägen, wann der Wechsel zu Sommerreifen angebracht ist.Weitere Informationen rund um das Thema „Frühjahrscheck beim Auto“ finden Interessierte unter www.bussgeldkatalog.de/fruehjahrscheck-auto/