Anlässlich der Erschliessung des Nachlasses des Grafikers Hans «Kü» Küchler (1929–2001) im und durch das Kunstmuseum Olten zeigt das Hans Erni Museum in Kooperation mit der Oltener Schwesterinstitution und dem Verkehrshaus der Schweiz unter dem Titel «Phantastische Flugobjekte. Hans Küchler und Verwandte» eine Schau zu den Flugmaschinen- und Flugzeugzeichnungen des Künstlers.



Diesem erfinderischen Werk werden in der Ausstellungen Objekte der imaginären Fliegerei aus der Sammlung des Verkehrshauses sowie Arbeiten von zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern wie Jürg Benninger (* 1966), Peter Chevalier (* 1953), Hans Erni (1909-2015), Valerie Favre (* 1959, Franz Fedier (1922-2005), David Fuhrer (* 1974)., Reto und Markus Huber, Huber.Huber (* 1975), Rosa Lachenmeier (* 1959), Wilhelm Morat (* 1954), Camilo Salvador Díaz de Villalvilla Soto (* 1976), Ursula Sax (* 1935), Roman Signer (* 1938), Daniella Tuzzi (* 1964), Peter Wüthrich (* 1962) und Robert Wyss (1925 – 2004) gegenübergestellt, die sich phantasievoll aus der Schwerkraft lösen und auch der Imagination von Betrachterinnen und Betrachtern Flügel verleihen.



So entsteht ein Panorama eines zentralen Aspekts der europäischen Kunst, der auch Hans Erni als Künstler und Hobbypiloten theoretisch und praktisch besonders interessiert hat. Die Ausstellung wird von einer Broschüre und einem abwechslungsreichen Veranstaltungsprogramm begleitet.

(lifePR) (