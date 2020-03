Verlängerung des Pfälzer Mandelpfades - Wanderweg nun 100 Kilometer lang

Pünktlich zum Start der Pfälzer Mandelwochen amwurde am Haus der Deutschen Weinstraße in Bockenheim das letzte Teilstück des Pfälzer Mandelpfades offiziell eingeweiht. Auf dem rund 25 Kilometer langen Teilstück von Bad Dürkheim bis ans nördliche Ende der Deutschen Weinstraße wurden in den vergangenen Monaten mehr als 200 Mandelbäume gepflanzt, weitere werden in diesem Jahr folgen. Dabei tragen die Mandelbaumsorten so klangvolle Namen wie „Mandelkönigin“ oder „Perle der Weinstraße“ und wecken damit die Vorfreude auf Spaziergänge und Wanderungen im rosa-weißen Blütenmeer. Die Realisierung der Verlängerung des Pfälzer Mandelpfades wurde bis auf die Abschnitte Bad Dürkheim-Kallstadt und auf der Gemarkung Bobenheim am Berg gefördert durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER).Frank Rüttger, Bürgermeister der VG Leiningerland, betonte während der Feierstunde, dass es sich bei dieser Maßnahme um „ein Gemeinschaftsprojekt der Verbandsgemeinden Leiningerland und Freinsheim sowie der Städte Bad Dürkheim und Grünstadt handele“. Er dankte in diesem Zusammenhang allen Beteiligten, insbesondere den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern.Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld begrüßte die Verlängerung des Mandelpfades bis nach Bockenheim und wies darauf hin, dass die Mandelblüte und die darum entwickelten Produkte wie der Pfälzer Mandelpfad und die Pfälzer Mandelwochen „Alleinstellungsmerkmale“ für die gesamte Deutschen Weinstraße und die Pfalz seien.2005 als Projektidee in der Verbandsgemeinde Landau-Land entwickelt, wurde der Pfälzer Mandelpfad in den Folgejahren sukzessive nach Süden und Norden verlängert und verläuft nunmehr auf gut 100 Kilometern von Schweigen-Rechtenbach bis nach Bockenheim an der Weinstraße. https://www.mandelbluete-pfalz.de/... Während der Pfälzer Mandelwochen 2020 vomlädt die Genussregion Deutsche Weinstraße Outdoorfans und Genießer zu zahlreichen Veranstaltungen rund um die Mandelblüte ein. Der Mandelblütenkalender mit allen Veranstaltungen ist bei den Tourist-Informationen der Deutschen Weinstraße erhältlich und im Internet abrufbar unter www.mandelbluete-pfalz.de/...