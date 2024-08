Leider findet man die schwarzen Schafe oft an erster Stelle bei der Google Suche und auch Rechtsanwälte bedienen sich dieser Abzocke!Schuldenregulierer sind Firmen und auch Rechtsanwälte, die versprechen, die Schulden von Privatpersonen oder Unternehmen mit monatlichen Zahlungen an die Gläubiger zu reduzieren. Leider sind viele dieser Firmen unseriös und halten ihre Versprechen nicht. Sie verlangen hohe Gebühren, die sie von den Zahlungen abziehen, und schicken oft nur formlose Briefe an die Gläubiger, ohne wirkliche Verhandlungen zu führen. Das führt dazu, dass die Schulden nicht sinken, sondern sogar steigen können. Außerdem binden sie die Schuldner oft an langfristige Verträge, die schwer zu kündigen sind.Ich rate Ihnen dringend, sich nicht auf solche Schuldenregulierer einzulassen, sondern eine seriöse Schuldnerberatungsstelle, wie den Verein für Existenzsicherung, aufzusuchen. Dort erhalten Sie eine kostenlose und professionelle Beratung, die auf Ihre individuelle Situation zugeschnitten ist. Der Verein für Existenzsicherung e. V. kann Ihnen helfen, einen realistischen Haushaltsplan zu erstellen, mit Ihren Gläubigern zu verhandeln, eine außergerichtliche Einigung zu erzielen oder eine Insolvenz zu beantragen, wenn nötig. Der Verein für Existenzsicherung e. V. ist gemeinnützig und hat auch keine finanziellen Interessen an Ihrem Fall, sondern handelt in Ihrem besten Interesse. Eine Schuldnerberatungsstelle in Ihrer Nähe ist zum Beispiel der Verein für Existenzsicherung e. V. in Karlsfeld . Sie können dort einen Termin vereinbaren unter der Telefonnummer 0813193298 oder über die Website vfe-schuldenberatung.de