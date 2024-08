Schuldnerberatung und Insolvenzberatung ohne Wartezeiten

Private Schuldnerberatung- Öffentliche Schuldnerberatungen sind häufig überlaufen, weshalb eine private Schuldnerberatung als Alternative in Betracht gezogen wird.- Eine private Schuldnerberatung kann von einem Anwalt oder einem Unternehmen durchgeführt werden.- Im Gegensatz zu einer öffentlichen Schuldnerberatung ist eine private Schuldnerberatung nicht kostenlos.Wer bietet eine private Schuldnerberatung an?Eine private Schuldnerberatung, wie der Verein für Existenzsicherung e. V., hat die Aufgabe, eine außergerichtliche Einigung mit den Gläubigern zu erreichen.Eine Schuldnerberatung greift Schuldnern unter die Arme, wenn diesen die Schulden über den Kopf wachsen. Sind Sie nicht mehr zahlungsfähig oder steht dies unmittelbar bevor, sollte der erste Weg zu einer Schuldnerberatung führen.Diese kann sowohl von öffentlichen Stellen als auch von privaten Anbietern durchgeführt werden. Eine öffentliche Schuldnerberatung wird zum Beispiel vom gemeinnützigen Organisationen oder staatlichen Einrichtungen angeboten.Diese Beratung wird durch den Staat finanziert und ist deshalb in der Regel kostenlos. Aus diesem Grund sind die Beratungsstellen oft überlaufen, sodass es oft zu längeren Warte– und Bearbeitungszeiten kommt.Drängt die Zeit und wünschen Schuldner eine intensivere Auseinandersetzung mit ihrem Fall, kann eine private Schuldnerberatung die Lösung sein. Diese können Sie zum Beispiel bei folgenden Anbietern in Anspruch nehmen:- Anwälte: Ein Anwalt besitzt die nötigen Fachkenntnisse und kann Sie gegebenenfalls auch vor Gericht vertreten. Ein auf Insolvenzrecht spezialisierter Anwalt kann Sie bei der Vorbereitung und Durchführung eines Insolvenzverfahrens fachgerecht beraten.- Verein für Existenzsicherung e. V.: Beim uns arbeiten ausgebildete Schuldnerberater, die über das nötige Fachwissen verfügen. Wir bekommen kein Geld durch den Staat, sondern müssen leider Gebühren verlangen. Aus diesem Grund ist bei unserer Schuldnerberatung das Erstgespräch kostenlos. Bei diesem Gespräch wird mit dem Schuldner eine Lösung seiner Schuldenprobleme besprochen. Im Gegensatz zu den karitativen Schuldnerberatungsstellen, bei denen die Schuldner oft nur Musterbriefe erhalten und den kompletten Schriftverkehr selbst erledigen müssen, erledigen wir den gesamten Schriftverkehr und betreuen unsere Mandanten während der kompletten Insolvenz bis zur Restschuldbefreiung.