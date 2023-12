Jahreswechsel in Mecklenburg

29. Dezember 2023 von 18 Uhr bis MitternachtIn Kirchdorf auf derwird in einem Festzelt auf der Grünfläche vor der Kirche das Silvesterwochenende eingeleitet. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.29. Dezember 2023 bis 1. Januar 2024Auf der Seebrücke inwird der Jahreswechsel an vier Tagen mit einem vielfältigen Programm für Groß und Klein zelebriert. Von Partys, über Kinderunterhaltung bis zum Neujahrsanbaden. Hier wird in das Jahr 2024 gebührend reingefeiert31. Dezember 2023 von 13 bis 17 UhrDirekt am Strand im Zelt, auf Höhe der Seebrücke deswird Silvester gefeiert. Ab 17 Uhr gibt es ein Feuerwerk am Strand und auch ansonsten wird die Party für die Kleinen zu einem ganz besonderen Erlebnis.31. Dezember 2023An der Seebrücke desfindet um 0 Uhr ein entspanntes und friedliches Feuerwerk statt. Ganz ohne knallende Böller bietet dieses Feuerwerk die Möglichkeit die bunten Lichter der Raketen am Himmel gemeinschaftlich zu genießen.31. Dezember 2023 ab 22 UhrIn der St. Nikolai-Kirche derwird das Jahresende mit festlicher Orgelmusik begleitet.31. Dezember 2023 ab 18 UhrAm Haffplatz infindet 2023 eine Silvesterparty mit der Billy Rock-Band und einem großen Höhenfeuerwerk statt. Leckeres vom Grill, die Möglichkeit zu Tanzen oder auch gemütlich Getränke zu sich zu nehmen machen den Silvesterabend zu einem garantierten Erfolg.31. Dezember 2023 und 01. Januar 2024Inbegleiten dann zahlreiche Partys und Konzerte am Silvesterabend ins neue Jahr. Darunter DJ Rainer Frahm im Travel Charme Ostseehotel, die Nordlandband und DJ Peter im Konzertgarten Ost für alle Schlagerfans sowie die niederländische Showband „RetROX“ im beheizten Festzelt im Konzertgarten West. An der Seebrücke startet zeitgleich die große Silvester-Party mit DJ Carsten. Auch die kleinen Gäste kommen nicht zu kurz: Eine Kinderdisco an der Seebrücke ab 17 Uhr sowie ein spektakuläres Kinderfeuerwerk um 18 Uhr, gesponsert vom Travel Charme Ostseehotel, sorgen für strahlende Kinderaugen. In den ersten Neujahrminuten erwartet Sie ein spektakuläres Höhenfeuerwerk. Für die ganz Mutigen geht es dann am 01. Januar 2024 in das kalte Nass beim Anbaden in der Ostsee.Für Informationen, wie man sich diese Events noch sichern kann, steht Ihnen wie immer die Webseite www.ostseeferien.de zur Verfügung. Auch zu allen anderen Fragen, die unser schönes Mecklenburg betreffen, werden Sie Antworten finden. Ebenso gibt es schon zahlreiche Tipps für 2024 zu entdecken.