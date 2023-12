O Plastikbaum: Tipps für eine nachhaltige Weihnachtszeit

TÜV-Verband gibt Tipps für nachhaltige Festtage: Beim Weihnachtsbaumkauf auf Bio- & FSC-Siegel achten. Baum und Wohnung mit Naturprodukten schmücken. Geschenke in Recyclingpapier verpacken. Beim Festessen auf saisonale und regionale Produkte setzen.