Reha-Budget bremst Versorgung

Der Bedarf an medizinischer Rehabilitation wächst kontinuierlich. Gleichzeitig verharrt die Finanzierung der Deutschen Rentenversicherung (DRV) in alten Strukturen. Vor diesem Hintergrund fordert der Verband der Privatkrankenanstalten in Bayern (VPKA) eine grundlegende Reform des Reha-Budgets.



Im Jahr 2024 wurden in Deutschland mehr als eine Million medizinische Rehabilitationen durchgeführt, bei über 1,6 Millionen gestellten Anträgen. Für VPKA-Hauptgeschäftsführerin Dr. Ann-Kristin Stenger ist dies Ausdruck eines klaren Trends: „Wir haben eine alternde Erwerbsbevölkerung, steigende chronische Erkrankungen und längere Lebensarbeitszeiten. Das treibt den Bedarf kontinuierlich nach oben.“ Rehabilitation sei daher kein Randthema, sondern „eine zentrale Voraussetzung für Beschäftigungsfähigkeit, Fachkräftesicherung und wirtschaftliche Stabilität“.



Aus Sicht des VPKA hält die Finanzierungssystematik der DRV mit dieser Entwicklung nicht Schritt. Das Reha-Budget orientiert sich im Kern an der Entwicklung der Bruttolöhne und wird um eine Demografiekomponente ergänzt, die auf Prognosen aus dem Jahr 2013 basiert. Beide Faktoren bilden die tatsächliche Bedarfslage jedoch nur unzureichend ab: Während der Bedarf durch demografische Veränderungen, höhere Erwerbsbeteiligung und Zuwanderung deutlich wächst, bleiben die finanziellen Spielräume strukturell begrenzt. „Statt zusätzlichen Handlungsspielraum zu eröffnen, wirkt die Demografiekomponente heute faktisch budgetverknappend“, so Stenger. Sie plädiert für eine Aufhebung der Komponente - oder zumindest für deren Aktualisierung.



Besonders kritisch sieht der VPKA den geltenden Sanktionsmechanismus bei Budgetüberschreitungen. „Wird das Reha-Budget überschritten, wird der Mehrbetrag in späteren Jahren vom verfügbaren Budget abgezogen. In der Folge werden Entscheidungen faktisch nicht mehr primär am medizinischen Bedarf ausgerichtet, sondern an der Einhaltung finanzieller Grenzen“, erklärt Stenger. Wenn medizinisch notwendige Rehabilitation aber aus fiskalischen Gründen unterbleibe oder verzögert werde, stelle das das System in seinem Kern infrage: „Rehabilitation ist kein Kostenfaktor, den man deckeln kann, sondern eine Investition in Erwerbsfähigkeit und gesellschaftliche Teilhabe.“ Der VPKA fordert daher die vollständige Abschaffung dieses Mechanismus.



Das Reha-Budget müsse künftig eine Orientierungsgröße sein, nicht ein Instrument zur Leistungsbegrenzung. Bedarfsgerechte Versorgung müsse Vorrang vor formaler Budgettreue haben. Eine zukunftsfähige Rehabilitationspolitik brauche Flexibilität statt starrer Deckelung. Eine gesetzliche „Reha-Bremse“ sei weder sozialpolitisch noch volkswirtschaftlich vertretbar. „Wer längere Lebensarbeitszeiten fordert, muss auch die Voraussetzungen dafür schaffen“, so Stenger.



Auch bei der Vertragsdurchsetzung sieht der VPKA strukturelle Defizite. „Bei Streitigkeiten zwischen Rehabilitationseinrichtungen und Kostenträgern fehlen effiziente Schlichtungsmechanismen. Einrichtungen sind häufig auf langwierige Klageverfahren angewiesen.“ Der Verband fordert deshalb einen klar geregelten Zugang zu Schiedsstellen, um Konflikte schneller und verbindlich zu lösen.



Die Bewertung des VPKA deckt sich mit der Position des Bundesverbands Deutscher Privatkliniken (BDPK), dem Dachverband der privaten Klinikträger in Deutschland. Beide Verbände sehen die aktuelle Budgetlogik als strukturelles Hindernis für eine bedarfsgerechte Rehabilitationsversorgung. Ohne flexible Reha-Budgets, eine auskömmliche Vergütung und verlässliche Rahmenbedingungen drohe ein dauerhaftes Ungleichgewicht zwischen Bedarf und Versorgung.

(lifePR) (