„Wir Sind Farbe“: Neue Broschüre stellt VdL und Stärken der Branche vor

(Frankfurt, 31.08.2023) In einer neuen Imagebroschüre stellt jetzt der Verband der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie e.V. nicht nur sich und seine Tätigkeiten vor, sondern vermittelt auch die Stärken und Ideen einer Branche, deren Produkte schon immer für Schönheit, Schutz und Kreativität stehen.Die Broschüre richtet sich mit dem Claim „Wir Sind Farbe“ an Unternehmen, die sich über eine Mitgliedschaft informieren wollen, wie auch an interessierte VdL-Mitglieder und Stakeholder. Auf 44 informativen und anspruchsvoll gestalteten Seiten zeigt der VdL, was heutzutage gute Interessenvertretung ausmacht: Die kompetente Begleitung komplexer Themen auf allen Ebenen.Die engagierte politische Arbeit wird in dem Heft ebenso dargestellt wie die regulatorische Bearbeitung der wichtigsten Bereiche. Es geht um wirtschaftliche Analysen, wissenschaftliche Studien oder auch die Öffentlichkeitsarbeit für die verschiedenen Sektoren der Branche. Die Broschüre zeigt, was effektive partnerschaftliche Zusammenarbeit in Expertengruppen ausmacht, und fasst schließlich die Vorteile der Mitgliedschaft in diesem effektiven Netzwerk der deutschen Farbenunternehmen anschaulich zusammen.Die neue Imagebroschüre steht ab sofort im DIN-A5- Format zur Verfügung oder kann von der Website des VdL unter www.wirsindfarbe.de heruntergeladen werden.