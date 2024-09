Goldener Gartenherbst startet!

Goldener Gartenherbst



Die Gartennetzwerke im Süden Deutschlands arbeiten gemeinsam am Projekt: "Goldener Gartenherbst". Sie etablieren den Goldenen Gartenherbst im Süden von Deutschland.

Parks als echte Sehnsuchtsorte. Mal sind es grüne Refugien mit Weitblick über Seen und Berge, mal sind es von üppiger Parklandschaft umgebene Schlösser mit langjähriger Geschichte oder auch zauberhafte kleine Bauerngärten.

Seit 2021 kooperieren die vier Gartennetzwerke „Bodenseegärten“ mit über 40 Parks und Gärten in vier Ländern, der „Verband der Bayerischen Parks und Gärten“, das „Hohenloher Gartenparadies“ und „Gartenträume Stauferland“.



Der Goldene Gartenherbst ist der erste gemeinsame Aktion, die seit 2023 durchgeführt wird.

Vom 1. September bis 13. Oktober 2024 dreht sich alles um den herbstlichen Garten. Viele verschiedene Gartenveranstaltungen locken ins Freie und laden zu einer Gartenauszeit. „Passender könnte unser gemeinsames Thema nicht sein“, findet denn auch Sabine von Süsskind, vom Bayerischen Gartennetzwerk, „Saisonverlängerung und Biodiversität sind Schwerpunkte beim Gartenherbst.“



Zum goldenen Gartenherbst lädt zum Beispiel der Schlosspark Dennenlohe an den Wochenenden 21./22.9, 28.9/29.9, 3. - 6.10 und 12./13.Oktober.

Da strahlt der 26 ha große Landschaftspark mit angeschlossenem Botanischen Garten in allen Herbstfarben und das Orangerie Café hat an den Wochenenden geöffnet.



Jetzt gilt es die Zusammenarbeit weiter auszubauen, so dass die gartenaffinen Gäste unserer Region die grünen Refugien optimal bis zum Saisonende entdecken können. „Wir sind sehr erfreut, dass wir nun auch Teil der Traumgärten im Süden sind, machen doch unsere Gartenbesucher keinen Unterschied zwischen den Bundesländern“, ist sich Sabine Freifrau von Süsskind sicher. Der Schlosspark Dennenlohe schließt am 13. Oktober.





