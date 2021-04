Ventileo sorgt für frische Luft

Spätestens seit der Corona-Krise legen immer mehr Menschen Wert auf saubere, virenfreie Raum- und Umgebungsluft. Doch auch unabhängig davon ist kontrollierte Wohnraumlüftung ein wesentlicher Bestandteil in Neubauten und sanierten Wohnräumen geworden. Als Fachpartner im Bereich dezentrale Lüftungstechnik kennen wir die Anforderungen unserer Kunden und Partner. Wir bieten eine bestmögliche, regelkonforme Lüftungslösung nach individuellen Wünschen und Vorstellungen an. Im Vordergrund steht für uns dabei die saubere Raumluft.



Ein sauberer, unkomplizierter Luftwechsel



Dichte Gebäudehüllen bewirken meist eine unzureichende Infiltration von frischer Außenluft. Innenräume werden nicht genug mit Frischluft versorgt. Hinzu kommt, dass bei Wind oder Kälte das Fensterlüften vermieden wird, um Wärmeverlust vorzubeugen. Somit muss der für den Menschen notwendige Luftwechsel mithilfe von technischen Maßnahmen sichergestellt werden. Unseren Kunden liegt es dabei besonders am Herzen, die Raumluft so sauber wie möglich zu halten.



Dank gezielter Beratung können unsere Kunden alle Geräte bestmöglich kennenlernen und sich ein konkretes Bild zu möglichen Lösungsoptionen verschaffen. Dabei kann die Anordnung der Geräte besprochen und optimal geplant werden.



Flexible Lüftungssysteme



Es ist ein klarer Trend zu erkennen: zentrale Lüftungssysteme werden immer weniger eingesetzt. In der Regel werden sie mit dezentralen Lösungen ersetzt – Sie bringen einen flexibleren Einbau mit sich. Gleichzeitig entsteht eine ganze neue Bandbreite an Einstellungsmöglichkeiten, welche den Benutzern und Betreibern ganz individuelle Lüftungskonzepte erlauben.



Wir von Ventileo unterstützen Sie gern bei der Suche nach einer passenden, dezentralen Lösung. Mit den Grundrissen der jeweiligen Immobilie erstellen wir eine angepasste Auslegung einer dezentralen Lüftungsanlage. Dabei beachten wir ordnungsgemäß alle Standards und Anforderungen unserer Kunden. Alle Angebote werden individuell für jeden Kunden bearbeitet und beinhalten Vergleiche mehrerer Lüftungsanlagen. Wir möchten allen Interessenten helfen, sich in der komplexen Produktvielfalt dezentraler Lüftungsanlagen zurechtzufinden. Ziel ist es, die passende Lüftungslösung zu finden – für Einfamilienhäuser bis hin zu Wohnsiedlungen.



Mehr als nur Lüftungssysteme



Das Spektrum unserer Leistungen erstreckt sich von der Beratung über die Planung des Vertriebs bis hin zur Installation. Zusätzlich bietet unsere Online-Plattform allen Interessenten ergänzende Informationen. Diese beinhalten Auskunft zur Wohnraumlüftung und produktspezifischen Daten von dezentralen Lüftungsgeräten für Privat- und Gewerbekunden. Auch zusätzliche Produkte wie Luftreiniger finden Sie im Sortiment.



Vor der Investition in eine kostenintensive Lüftungsanlage ist eine ausreichende Beratung das A und O. Mithilfe von Energieberatern können in diesem Zuge Förderprogramme in Anspruch genommen werden. Dies kann die Finanzierung von lüftungstechnischen Maßnahmen erleichtern.



Durch ein gesellschaftliches Bestreben nach sauberer, frischer Luft ist die Nachfrage an dezentralen Lüftungsgeräten und Luftreinigern gestiegen. Ventileo deckt beide Produktkategorien ab und bietet allen Kunden energieeffiziente und innovative Geräte: zum gesteigerten Wohlbefinden in den eigenen vier Wänden und zum Schutz der Gesundheit.

