Weihnachtsevents die bleiben

Sie suchen den perfekten Rahmen für Ihre Feier? Ein Fest, das in Erinnerung bleibt – ob privat oder geschäftlich? Die Van der Valk Hotels & Restaurants in der Mecklenburgischen Seenplatte verbinden Genuss, Erlebnis und Erholung zu einem stimmungsvollen Ganzen.



Das Van der Valk Resort Linstow bietet zahlreiche Möglichkeiten für unvergessliche Momente – vom gemütlichen Fonduebowling im kleinen Kreis bis hin zur großen Weihnachtsgala mit bis zu 500 Personen. Spannung verspricht ein packendes Krimidinner, während die All-inclusive X-Mas-Partys Sie mit den größten Hits auf eine musikalische Zeitreise schicken. Auch für Ihre Jahresauftaktveranstaltungen finden Sie hier den idealen Ort: Tagungen, Seminare oder Teambuildings werden in einem inspirierenden Ambiente zu besonderen Erlebnissen, die Teamgeist und Zusammenhalt fördern.



Im Van der Valk Naturresort Drewitz, idyllisch am glasklaren See gelegen, erwartet Sie eine traumhafte Kulisse für Feiern aller Art. Kulinarische Highlights setzen unsere Dinner-Events – vom glamourösen Burlesque Dinner bis zu einer True Crime Dinner Show. In unserer festlich geschmückten Grillhütte genießen Sie beim „Do it yourself BBQ“ den Zauber der Weihnachtszeit. Der Duft von Glühwein, frisch gegrillter Bratwurst und herzhaften Spezialitäten wie der Pilzpfanne sorgt sofort für festliche Stimmung.



Ein besonderes Highlight ist das Bootshaus direkt am See – eine exklusive Location für Firmenveranstaltungen wie auch private Feiern. Ob runder Geburtstag oder Hochzeit: Die Kombination aus stilvollem Festsaal, exzellenter Küche und traumhafter Fotokulisse macht Ihr Event einzigartig.



In beiden Van der Valk Häusern sorgt ein erfahrenes Veranstaltungsteam mit Liebe zum Detail dafür, dass Ihre Feier genauso wird, wie Sie es sich wünschen und in Erinnerung bleibt.

