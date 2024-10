(Weihnachts-) Events die bleiben - Feiern bei Van der Valk im Herzen Mecklenburgs

Sie suchen den passenden Rahmen für Ihre Feierlichkeit? Feiern, die zu Erlebnissen werden und lange in Erinnerung bleiben? Ob privat oder geschäftlich – die Van der Valk Hotels & Restaurants in der Mecklenburgischen Seenplatte bieten Ihnen eine überraschende Vielfalt. Hier verschmelzen Feiern und Entspannen, sowie Tradition und Moderne zu einem harmonischen Ganzen.Das Van der Valk Resort Linstow lädt mit einer Vielzahl an Events und Räumlichkeiten zum gemeinsamen Genießen ein - vom gemütlichen Fonduebowling in kleiner Runde bis hin zu großen Weihnachtsfeiern mit den Kollegen. Erleben Sie die Spannung bei einem fesselnden Krimidinner oder feiern Sie auf unserer 80/90er Party, die Sie mit den besten Hits auf eine Zeitreise schickt. Denken Sie auch an Ihre Jahresauftaktveranstaltung – von Tagungen bis hin zu Teambuildings bieten wir einen Ort, der Teamgeist und Zusammenarbeit auf besondere Weise fördert.Auch das Naturresort Drewitz, direkt am glasklaren See gelegen, bietet eine inspirierende Kulisse für besondere Anlässe. Lassen Sie sich kulinarisch verwöhnen bei unseren Dinner Events, wie dem Burlesque Dinner und Comedy Abend mit Bauer Korl. Beim „Do it yourself BBQ“ erleben Sie den Zauber von Weihnachten in unserer festlich geschmückten Grillhüte. Der Duft von Glühwein und köstlichen Leckereien, wie Bratwurst zum Selbergrillen und Pilzpfanne, versetzt Sie und Ihre Kollegen direkt in Weihnachtsstimmung.Besonders unser Bootshaus bietet einen einzigartigen und exklusiven Ort für Firmenfeiern und gleichermaßen private Feierlichkeiten – ob ein runder Geburtstag oder der wohl schönste Tag im Leben. Ein optimales Paket aus schönem Festsaal, erstklassiger Küche und idealer Fotokulisse spricht für sich.In beiden Van der Valk Hotels stehen Ihnen erfahrene Veranstaltungsteams zur Seite. Mit Liebe zum Detail gestalten wir Ihre Feier ganz nach Ihren Wünschen. Wir schaffen Feste, die so einzigartig sind, wie ihre Gäste – kurzgefasst:Weitere Informationen und Anfragen per Mail bankettlinstow@vandervalk.de oder telefonisch unter Tel.: 038457-71020.