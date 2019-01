LANDES-Grillmeisterschaft Mecklenburg-Vorpommern 2019

25.01.19

Euch juckt es in den Fingern, wenn ihr nur an den Duft von glühender Kohle denkt? Dann stellt euch jetzt der Herausforderung und macht mit bei der großen LANDES-Grillmeisterschaft im Van der Valk Resort Linstow!Ob als Hobbygriller am 15.06. oder als Profis am 16.06.2019 - willkommen sind alle, die mit Spaß und Leidenschaft dabei sind.Beweisen dürfen sich die Grillteams in verschiedenen Kategorien. Die hierfür festgelegten Warenkörbe werden gesponsert.Neben dem begehrten Titel des LANDES-Grillmeisters erwarten die besten Teilnehmer attraktive Gewinne, angefangen von Reisen bis hin zu anderen spannenden Sachpreisen wie einem hochwertigen Grill und vieles mehr.Doch das ist noch nicht alles, denn das Siegerteam qualifiziert sich automatischPräsentiert wird das großartige Event von Ostseewelle HIT-RADIO Mecklenburg Vorpommern und dem medienhaus:nord.Unterstützt wird die Veranstaltung durch zahlreiche regionale und überregionale Partner.Mit von der Partie ist unter anderem „Don“ Marco Greulich, World Barbecue Champion und mit über 40 Titeln einer der erfolgreichsten Grillprofis Europas.Also, Grill einpacken, ran an die Zangen und los geht’s!Mehr Info und Teamanmeldung unter www.linstow.vandervalk.de sowie unter Tel. 038457 7-1053.Die LANDES-Grillmeisterschaft Mecklenburg-Vorpommern startet am 15. und 16. Juni jeweils ab 10 Uhr im Van der Valk Resort Linstow. Die Teilnahme und der Eintritt für Besucher sind kostenfrei.