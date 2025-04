Kulinarische Anerkennung für das Van der Valk Golfhotel Serrahn

Im Rahmen der Golfamore Awards 2024 wurde der Van der Valk Golfclub Serrahn für seine außergewöhnliche Gastronomie ausgezeichnet. In der Kategorie „Bestes Restaurant“ belegte das Restaurant „Martinus“im anliegenden Van der Valk Golfhotel Serrahnden hervorragenden 3. Platz in Deutschland – ein kulinarisches Gütesiegel, das auf der Basis von über 150.000 Bewertungen von Golfamore-Nutzern vergeben wurde. Überreicht wurde die Auszeichnung feierlich an Operation Manager Andreas Borstel, der sie stellvertretend für das Team des Golfhotels entgegennahm.Golfamore ist ein europaweites Vorteilsprogramm, das Golfern vergünstigtes Spielen auf über 1.400 Plätzen ermöglicht. Nach jeder Runde bewerten die Golfspieler verschiedenste Kategorien, welche von der Platzpflege und dem Service bis zur Einrichtung reichen. Diese Rückmeldungen bilden dann die Grundlage für die jährlich vergebenen Golfamore Awards. Die Auszeichnung spiegelt somit authentisch wider, was Gäste wirklich schätzen – direkt aus erster Hand, ohne Jury oder Vorauswahl.Das Restaurant Martinus versteht sich als Botschafter der deutschen Crossover-Küche mit internationalen Akzenten. Klassische Gerichte treffen hier auf kreative Kompositionen, veredelt durch saisonale und regionale Produkte. Ob im stilvollen Wintergarten, am Kamin oder auf der großzügigen Sonnenterrasse mit Blick ins Grüne. Diese Auszeichnung ist eine wunderbare Bestätigung, dass die Gäste nicht nur den Golfsport, sondern auch kulinarische Highlights in so hoher Wertschätzung erleben dürfen.Neben dem prämierten Restaurant bietet das Golfhotel alles, was das Herz von Golfliebhabern und Erholungssuchenden höherschlagen lässt: ein 18-Loch-Golfplatz in idyllischer Natur, stilvolle Zimmer und Suiten sowie ein einladendes Ambiente. Die Verbindung von sportlicher Aktivität und genussvoller Entspannung macht das Van der Valk Golfhotel Serrahn zu einem einzigartigen Rückzugsort im Herzen Mecklenburgs.Weitere Informationen und Reservierungen unter: www.serrahn.vandervalk.de Van der Valk Golfhotel Serrahn · Dobbiner Weg 24 · 18292 Serrahn