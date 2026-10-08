Großer Trödelmarkt und Babybörse im Van der Valk Resort Linstow

Am Sonntag, den 18.10.2026 heißt es wieder stöbern, feilschen und entdecken, wenn das Van der Valk Resort Linstow von 10:00 bis 15:00 Uhr zum beliebten „Markt der alten Schätze“ einlädt. Hier kommen Antiquitätenliebhaber, Sammler und Schnäppchenjäger auf ihre Kosten und können nach einzigartigen Fundstücken von mehr als 90 Ausstellern suchen.



Neben der Babybörse, wo die Eltern gut erhaltene Kleidung, Spielzeug und nützliche Dinge für den Nachwuchs entdecken, findet parallel wieder der Trödelmarkt statt.



„Van der Valks Schätze“ werden dort ebenfalls präsentiert.



Der Eintritt ist wie immer frei.



Neben dem Markttreiben bietet das Resort ein attraktives Rahmenprogramm für die ganze Familie. Während die Erwachsenen entspannt nach neuen Schätzen stöbern, können sich die Kinder im Indoor-Tobeland austoben. Kulinarische Angebote sorgen zudem für das leibliche Wohl - ob im á la carte Restaurant oder auf der Plaza des Resorts.



Wer den Trödelmarkt mit einem entspannten Tag im Van der Valk Resort Linstow verbinden möchte, kann nach dem Stöbern die vielfältigen Freizeitangebote nutzen oder sich in der großzügigen Saunalandschaft mit Saunagarten ganz entspannt zurücklehnen.



Die Minigolfanlage lädt dazu ein, den perfekten Abschlag zu üben und den Tag sportlich ausklingen zu lassen.

(lifePR) (