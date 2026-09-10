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van der Valk Resort Linstow GmbH Krakower Chaussee 1 18292 Linstow, Deutschland http://www.vandervalk.de/hotel_linstow.html
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Gemeinsam genießen: Brunch-Erlebnisse im Van der Valk Resort Linstow

(lifePR) (Linstow, )
Jeden Sonntag wird im Van der Valk Resort Linstow von 12 bis 15 Uhr genussvoll in den Tag gestartet: Beim beliebten Sonntagsbrunch erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Schlemmerbuffet mit Frühstückskreationen, warmen Speisen, köstlichen Desserts und einem Eisbuffet als Highlight.

Zur Begrüßung gibt es ein Glas Sekt. Kaffee, Tee, Wasser und Säfte sind ebenfalls inklusive.

Und weil ein schöner Sonntag noch mehr kann: Der Eintritt in das tropische Erlebnisbad ist für Brunchgäste den ganzen Tag kostenfrei. So wird der Sonntagsbrunch zum perfekten Ausflug für die ganze Familie – mit Genuss, Entspannung und tropischem Badevergnügen.

Tipp für die Weihnachtszeit: Auch an den Feiertagen lädt das Van der Valk Resort Linstow zum gemütlichen Weihnachtsbrunch ein. Am Freitag, 25. Dezember 2026, und Samstag, 26. Dezember 2026, jeweils von 12 bis 15 Uhr, können Familien und Freunde bei einem festlichen Buffet gemeinsam genießen. Auf die Gäste warten ein Sektempfang, ein weihnachtliches kulinarisches Buffet, Getränke wie Softgetränke, Bier, Wein, Sekt, Kaffee und Tee sowie ein süßes Eisbuffet zum Abschluss. Weihnachtliche Live-Musik sorgt für die passende festliche Stimmung. Der Eintritt in das Erlebnisbad ist inklusive – so lässt sich der Feiertag genussvoll und entspannt mit der ganzen Familie verbringen.

Reservierungen werden per Mail an rezeptionlinstow@vandervalk.de sowie telefonisch +49 (0)38457 71021 entgegengenommen. 

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