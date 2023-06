Vermögensmanagement für Best Ager

Best Ager stehen in der Blüte ihres Lebens, meistens auch finanziell. Sie sind zwischen 50 und 60 Jahre alt, beruflich in der Regel weit vorangekommen, die Kindern sind aus dem abbezahlten Haus, und häufig haben sich bereits einige Vermögenswerte angesammelt. Das ist auch mit Blick auf den Ruhestand wichtig, denn dieser steht bei der Gruppe der Best Ager kurz- bis mittelfristig an. „Daher gewinnt bei diesen Menschen die Vermögenssicherung an Bedeutung. Denn der eigene Lebensstandard will auch zukünftig mindestens gewahrt bleiben, damit im Alter bestenfalls der Wohlstand genossen werden kann“, sagt Thomas Hack, Gründer und Geschäftsführer des Finanzdienstleistungsunternehmens Value Brain GmbH (Erlaubnis nach §34c, d, f und i GewO) aus Stegaurach bei Bamberg ( www.valuebrain.de ). Er konzentriert sich auf die Entwicklung und Umsetzung individueller Strategien und Lösungen für Privatpersonen, gerade auch mit Blick auf den Ruhestand und die Sicherung des Vermögens im Alter.Aber wie kann dies gelingen, wenn man sich die hohe Inflation, die steigenden Energiepreisen und Nachhaltigkeitsverpflichtungen, volatile Märkte und eine stetig zunehmende Lebenserwartung anschaut? Welche Dienstleistungen brauchen Menschen in dieser Lebensphase? „Eine gut durchdachte Strategie und dauerhafte persönliche Begleitung durch einen Spezialisten rund um die Fragen Rendite, Risikostreuung und Liquidität können hier einen signifikanten Unterschied ausmachen“, betont Thomas Hack. „Es kommt auf eine professionelle Vermögensstrukturierung in der persönlichen Finanzplanung an. Es existieren genügend Möglichkeiten, die individuelle Vermögensanlage zu optimieren. Der Kern der Strategie: Da keine Anlageklasse für sich allein eine Antwort auf die Herausforderungen gibt, gewinnen zunehmend maßgeschneiderte Lösungen an Bedeutung, die verschiedene Anlageklassen einbeziehen und sinnvoll miteinander kombinieren. Dabei kommt es vor allem darauf an, Investments so auszuwählen, dass jederzeit daraus Einkommen generiert werden kann und zugleich Liquidität zur Verfügung steht.“Thomas Hack hat sich als Sachwerte-Experte auf Investments in substanzstarke Vermögensgegenstände spezialisiert. Sein genereller Ansatz lautet, die persönliche Finanzplanung der Kunden über eine professionelle Vermögensstrukturierung und Vermögensstreuung zu komponieren und zu optimieren. Unter www.youtube.com/watch?v=QPXu1AHBKyg erklärt Thomas Hack im Video, was ihn bewegt. Sachwerte sind von Geldwertschwankungen unabhängige Güter, die einen sinnvollen Schutz des Vermögens vor der Inflation leisten können. Daher richtet Thomas Hack in seiner Gesamt-Portfolio-Struktur-Beratung seinen Blick besonders begrenzt vorhandene Sachwerte wie Private Equity, Venture Capital, Luxusgüter, nicht nachwachsende Rohstoffe wie physische Edel- und Technologiemetalle, nachwachsende Rohstoffe wie Waldinvestment mit CO2-Zertifikaten oder Sandelholz in Australien, Kunst, Diamanten und auch nachhaltige Konzepte wie Erneuerbare Energien vor allem in Form von Photovoltaikanlagen oder auch Immobilienbeteiligungen.Warum: „Auf diese Weise ist es möglich, regelmäßige Ausschüttungen zu generieren. Bei Edelmetallen und begehrten Sachwerten wie Kunst wie Kunst ist dies durch einen gezielten Kauf und Verkauf möglich, um immer wieder neue Liquidität zu erhalten. Bei strategischen Sachwerte-Investments in Photovoltaikanlagen und Immobilienbeteiligungen kommen die Ausschüttungen durch die Erträge der Anlage zustande. Viele Rechenbeispiele zeigen, dass durch eine solche Strategie nach und nach ein erfolgreiches Konzept aufgebaut werden kann, sodass freiwerdendes Kapital immer wieder neu angelegt oder eben auch anders verwendet werden kann.“ Auf diese Weise könnten die Nachteile der Niedrigzinsphase und der Inflation ausgeglichen und das Vermögen in seiner Substanz erhalten und sogar gemehrt werden. Es gehe darum, das Beste aus dem vorhandenen Vermögen herauszuholen und alle sinnvollen Anlageklassen für den Kunden zugänglich zu machen.Dabei setzt Thomas Hack auf die Zusammenarbeit mit spezialisierten Gesellschaften. „Durch unseren Zugang zu renommierten Experten schaffen wir einen deutlichen Investmentvorteil für Anleger, die Wertstabilität und laufende Ausschüttungen kombinieren wollen, auch wenn der Wind mal etwas stärker weht.“ Ein gut aufgestellter Berater wie Thomas Hack kann für Kunden auch mit mittleren Vermögen interessante Zugänge in weltweit begehrte Anlagen eröffnen und das anzulegende Geld mit einer klugen Strategie breit gefächert so aufteilen, dass sich Risiken untereinander begrenzen und alternative Renditeopportunitäten eröffnet werden. Wie die Praxis zeigt, ist diese Streuung bereits ab 200.000 Euro möglich.