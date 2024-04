Solide Zukunft: Langfristiger Vermögensaufbau mit Sachwerten für einen sorgenfreien Ruhestand

Der Aufbau eines robusten Portfolios, das den Lebensstandard im Ruhestand nicht nur erhält, sondern verbessert, ist ein Ziel vieler Anleger. Doch in einer Welt, in der traditionelle Sparmodelle immer weniger Erträge abwerfen, rücken alternative Anlageformen in den Vordergrund. Sachwerte, die eine physische Substanz besitzen und daher weniger anfällig für Marktvolatilität sind, bieten eine attraktive Lösung. Von der soliden Beständigkeit von Immobilien über die zeitlose Wertanlage in Edelmetallen bis hin zu den dynamischen Möglichkeiten von Kunst und Aktien – diese Anlageklassen eröffnen Wege, um systematisch Vermögen aufzubauen und einen finanziell unabhängigen Ruhestand zu realisieren. Dabei stellen sich wichtige Fragen, beispielsweise wie man mit 30 Jahren mit dem Vermögensaufbau beginnen kann, um durch regelmäßige Investitionen in Sachwerte einen wohlverdienten Ruhestand mit 65 Jahren zu genießen, und warum eine breite Streuung der Vermögenswerte für den langfristigen Erfolg unerlässlich ist.„Sachwerte, wie Immobilien, Edelmetalle, luxuriöse Lebensmittel, Kunst und Aktien, bieten für den langfristigen Vermögensaufbau mehrere Vorteile. Sie sind nicht nur eine Quelle potenzieller Rendite, sondern dienen auch als Schutz gegen Inflation und Währungsschwankungen. Ihre Wertbeständigkeit und die Möglichkeit, Kapitalwachstum und Erträge zu generieren, machen sie zu wichtigen Säulen für die finanzielle Sicherheit über die Jahre“, sagt Thomas Hack, Gründer und Geschäftsführer des Family Office Value Brain GmbH (Erlaubnis nach §34c, d, f und i GewO) aus Stegaurach bei Bamberg ( www.valuebrain.de ). Unter www.youtube.com/... erklärt Thomas Hack im Video, was ihn bewegt.Thomas Hack hat sich als Sachwerte-Experte auf Investments in substanzstarke Vermögensgegenstände spezialisiert und erklärt, warum diese für den langfristigen Vermögensaufbau besonders nützlich sind. Sachwerte tendieren dazu, im Wert zu steigen, wenn die Kaufkraft der Währung abnimmt. Immobilien und Edelmetalle wie Gold sind traditionell als Inflationsschutz bekannt, da ihre Preise steigen können, wenn die allgemeinen Preisniveaus zunehmen. Im Gegensatz zu reinen Geldwerten behalten Sachwerte meist einen inneren Wert, der nicht vollständig erodieren kann. Kunstwerke oder seltene Weine können sogar im Wert steigen, unabhängig von den Schwankungen der Finanzmärkte. Auch das Ertragspotenzial ist hoch. Viele Sachwerte generieren Einkommen oder Dividenden wie Mieteinnahmen aus Immobilien oder Dividenden aus Aktien, was einen kontinuierlichen Cashflow für Investoren schafft. Und nicht zuletzt die Diversifikation. Die Aufnahme von Sachwerten in ein Portfolio kann das Risiko streuen und die Volatilität verringern, da diese nicht immer direkt mit den Finanzmärkten korrelieren.Für einen 30-jährigen Investor, der seinen Ruhestand mit 65 Jahren absichern möchte, könnte eine effektive Strategie folgendermaßen aussehen: Der Schlüssel zum Erfolg ist ein früher Start und die regelmäßige Investition in ausgewählte Sachwerte. Dies nutzt den Zinseszinseffekt und ermöglicht es, auch bei Marktschwankungen von Durchschnittskosten zu profitieren. Dabei kommt es auf die breite Streuung der Vermögenswerte an Ein diversifiziertes Portfolio aus Immobilien, Edelmetallen, ausgewählten Kunstwerken, Aktien mit Substanzwert und anderen Sachwerten kann Risiken minimieren und die Chancen auf eine stabile Rendite erhöhen. Diese Diversifikation hilft, spezifische Marktrisiken zu verringern und die Gesamtperformance zu stabilisieren. Alle Investitionen sollten sorgfältig ausgewählt und auf Qualität und langfristiges Wachstumspotenzial hin überprüft werden. Eine gründliche Analyse und Bewertung sind entscheidend, um die besten Chancen zu identifizieren. Die Investitionsstrategie sollte auch regelmäßig überprüft und an veränderte Marktbedingungen oder persönliche Ziele angepasst werden. Flexibilität ermöglicht es, auf Chancen zu reagieren oder Risiken zu minimieren. Am wichtigsten für Thomas Hack sind Geduld und langfristige Perspektive bei allen Sachwertinvestitionen. Kurzfristige Schwankungen sollten nicht zu überstürzten Entscheidungen führen.Dabei setzt Thomas Hack auf die Zusammenarbeit mit spezialisierten Gesellschaften. „Durch unseren Zugang zu renommierten Experten schaffen wir einen deutlichen Investmentvorteil für Anleger, die Wertstabilität und laufende Ausschüttungen kombinieren wollen, auch wenn der Wind mal etwas stärker weht.“ Ein gut aufgestellter Berater wie Thomas Hack kann für Kunden auch mit mittleren Vermögen interessante Zugänge in weltweit begehrte Anlagen eröffnen und das anzulegende Geld mit einer klugen Strategie breit gefächert so aufteilen, dass sich Risiken untereinander begrenzen und alternative Renditeopportunitäten eröffnet werden. Wie die Praxis zeigt, ist diese Streuung bereits ab 200.000 Euro möglich.