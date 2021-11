Investieren in die digitale Zukunft: Crowdfunding-Angebot für die „my.ID-Plattform“

Die Zukunft ist digital: Mehr und mehr Geschäfte und Aktivitäten wandern in die digitale Welt, verbunden mit den bekannten Fragen nach Datensicherheit und Persönlichkeitsschutz. Bislang fehlt es aber an einem Angebot, das den einzelnen Menschen in das digitale Zentrum stellt und ihm die Kontrolle über seine eigenen digitalen Daten ermöglicht. Im Fokus steht, den einzelnen Menschen digital zu befähigen und seine Interessen zu schützen.„Daher präsentieren wir die ID eG aus Hirschaid bei Bamberg, die als genossenschaftlich organisierter IT-Systemdienstleister eine digitale Plattform für Kunden, freie Anlageberater sowie Produkt- und Lösungsanbieter geschaffen hat“, sagt Thomas Hack, Gründer und Geschäftsführer des Finanzdienstleistungsunternehmens Value Brain GmbH (Erlaubnis nach §34c, d, f und i GewO) in Walsdorf bei Bamberg ( www.valuebrain.de ).Value Brain konzentriert sich darauf, ein Vermögen auf so viele Sach-Investments wie möglich aufzuteilen, damit ein maximal harmonischer Dreiklang aus Rendite, Risikostreuung und Liquidität in Form von regelmäßigen Ausschüttungen entsteht. Thomas Hack hat sich als Sachwerte-Experte auf Investments in „anfassbare“ Vermögensgegenstände spezialisiert und arbeitet bei allen Investments mit renommierten Partnern zusammen. Unter www.youtube.com/watch?v=QPXu1AHBKyg erklärt Thomas Hack im Video, was ihn bewegt.Thomas Hack, der auch Vertriebsvorstand der ID eG ist, stellt dabei die „my.ID-Plattform“ als Kernangebot heraus. Damit will die Genossenschaft einen neuen Maßstab für eine zukunftsfähige Kundenbetreuung setzen. „Über die my.ID-Plattform werden Beratungen vollständig digital und rechtssicher abgewickelt und somit effizienter und schneller. Mit immer aktuellen Daten erfolgen über digitale Strecken Beratung und Vertragsabschluss umfassend geschützt in Sekundenschnelle.“Somit geht es um eine Kollaborationsplattform, auf der alle Beteiligten sicher kommunizieren, Daten austauschen, ganzheitliche cloudbasierte Beratungslösungen bekommen sowie Abschlüsse tätigen und gleichzeitig Ordnung in ihre Finanzen bringen können. Der Mensch steht im Zentrum digitaler Prozesse, kann seine Daten dem Berater seines Vertrauens freigeben und behält zu jedem Zeitpunkt die Hoheit und die Kontrolle über seine Daten. „Wir erwarten im erstem Quartal 2022 die erste Version des privaten digitalen Tresors my.ID, in der jeder seine persönlichen Daten, Geldanlage- und Versicherungsverträge, Bilanzen und seine Notfallakte ordentlich und rechtssicher ablegen kann.“Thomas Hack und die ID eG eröffnen Interessenten nun den finanziellen Einstieg in dieses Konzept. Das Investment ist ab 100 Euro im Rahmen einer Crowdinvest-Aktion möglich. Unter www.fundernation.eu/investments/id-eg#beschreibung erhalten Interessenten alle notwendigen Informationen und die Möglichkeit der direkten Zeichnung. „Wir schaffen eine sichere digitale Welt, in der Menschen mit ihrer my.ID in der my.ID Cloud mit alleiniger Hoheit über ihre eigenen digitalen Daten selbst verfügen können. Mit einer eigenen digitalen Identität und eigener sicheren digitalen Signatur verfügen die Menschen allein darüber, wem sie ihre eigenen digitalen Daten freigeben. Wir sind der Meinung, dass jeder Mensch eine my.ID benötigt, sodass sich eine Investition in die ID eG lohnen wird.“