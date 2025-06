Wohngebäudeversicherung: uniVersa bietet Mehrwert im Schadenfall

Eine Wohngebäudeversicherung bietet finanziellen Schutz bei klassischen Gefahren wie Feuer, Leitungswasser, Sturm und Hagel sowie bei Naturgefahren. Die uniVersa bietet mit einem Handwerkerservice zusätzlich ein Rundum-Sorglos-Paket. „Ein Anruf genügt und unsere Kunden können ein professionelles Schadenmanagement in Anspruch nehmen und erhalten einen persönlichen Ansprechpartner, der sich um alles kümmert“, erklärt Schadenexpertin Margareta Bösl. Dazu greift die uniVersa auf einen externen Dienstleister zurück, der über ein bundesweites Netzwerk an Bauingenieuren, Architekten und geprüften Handwerksbetrieben verfügt und einen 24-Stunden-Service bietet. Die Schadenaufnahme erfolgt vor Ort. Der Schadenmanager ist zugleich Projektleiter. Er ermittelt erforderliche Handwerkerleistungen, erteilt Aufträge, koordiniert und überwacht Termine mit Handwerksbetrieben und führt zum Abschluss der Arbeiten auch noch eine Qualitätskontrolle mit Abnahme durch. „Dieser Service erspart unseren Kunden ein Vielfaches an Zeit für die mühsame Suche nach geeigneten Handwerksbetrieben und garantiert eine unkomplizierte Abwicklung“, sagt Bösl. Die Abrechnung erfolgt direkt über die uniVersa. Eine Vorleistung des Kunden ist nicht erforderlich. Zudem achtet der Dienstleister auch auf Termintreue der Handwerkspartner, überprüft regelmäßig die Qualität der Arbeiten und garantiert bis zu fünf Jahre Gewährleistung.