Privat-Haftpflichtversicherung: Ascore kürt die besten Policen

Beim aktuellen Produktscoring des Analysehauses Ascore kamen 348 Privat-Haftpflichtversicherungen von 58 Anbietern auf den Prüfstand. Sie wurden anhand von 42 relevanten Kriterien bei Familienpolicen und 38 Kriterien bei Singletarifen im Detail untersucht. Die Bewertung umfasste unter anderem die Bereiche Antrag, Vertrag, Deckungsumfang, Mietsachschäden, Fahrzeuge, Freizeit, Sport, Umweltschäden, Tätigkeiten, Immobilienbesitz und Vermietung, Personen und Familie sowie Auslandsschutz. Neu untersucht wurde zum Beispiel der Versicherungsschutz für Bauherrenrisiken bei Eigenleistungen oder Nachbarschaftshilfe sowie der Geltungsbereich der Forderungsausfalldeckung. Im Gesamtergebnis konnte der best-Tarif der uniVersa überzeugen. Er erhielt sowohl in der Kategorie Familie als auch Single die Höchstbewertung „Herausragend“. Optional lässt sich der Schutz noch um eine Best-Leistungs-Garantie sowie um eine Dienst- und Hundehalterhaftpflicht ergänzen. Als Besonderheit bietet die uniVersa ein Laufzeit-Feature, wenn der Vertrag über drei Jahre abgeschlossen wird. Dann sind auch vom Kunden anerkannte Schadensersatzansprüche bis 500 Euro je Versicherungsfall und Versicherungsjahr mitversichert, für die es eigentlich keine Erstattungsgrundlage gibt, da sie über die gesetzliche Haftung hinausgehen.