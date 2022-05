Krankenhauszusatzversicherung im Test: uniVersa erhält "Sehr gut" von Euro

Chefarzt, Einzel- oder Zweibettzimmer und freie Klinikwahl. Gesetzlich Krankenversicherte können mit einer privaten Zusatzversicherung zum Privatpatienten im Krankenhaus werden. Das Wirtschaftsmagazin Euro hat zusammen mit dem Informationsdienstleister KVpro.de in der April-Ausgabe untersucht, welche Policen im Verhältnis zum Preis den besten Schutz bieten. Auf den Prüfstand kamen 216 Tarife von 39 Anbietern. Tarife mit Alterungsrückstellungen sind bei Verbrauchern beliebter und sorgen dafür, dass der Beitrag nicht aufgrund Älterwerdens steigt. Zwei mit der Gesamtnote „Sehr gut“ ausgezeichnete Tarife bietet hier die uniVersa. In der Kategorie Einbettzimmer konnte der Tarif uni-SZ überzeugen, beim Zweibettzimmer der Tarif uni-SZ II plus. Beide Tarife leisten bis zu den Höchstsätzen der Gebührenordnung und bei medizinischer Notwendigkeit auch darüber hinaus. Hierfür gab es jeweils im Test die volle Leistungspunktzahl.