Deutschlandtest: uniVersa Krankenversicherung erhält Auszeichnung „Deutschlands Beste“

Das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) hat im Auftrag von Deutschlandtest und Focus Money die Studie „Deutschlands Beste 2024“ durchgeführt. Die Ergebnisse sollen Aufschluss darüber geben, welche Firmen und Marken aus Sicht der Kunden herausragend sind. Für die Studie konnten rund 65 Millionen Nennungen zu gut 14.000 Unternehmen und Marken identifiziert und zugeordnet werden. Das Quellenset umfasste mehr als 400 Millionen Onlinequellen wie Blogs, Foren, Web- und Nachrichtenseiten. Mit „Deutschlands Beste“ wurden in diesem Jahr verschiedene Unternehmen aus mehr als 200 Branchen ausgezeichnet. Bei den privaten Krankenversicherern erhielt die uniVersa dieses Prädikat bereits zum vierten Mal in Folge verliehen. Mit der Maximalpunktzahl von 100 Punkten zählt sie zu den ausgezeichneten Branchensiegern. Die Ergebnisse der Studie wurden im Nachrichtenmagazin Focus in der Ausgabe 35/2024 veröffentlicht.

