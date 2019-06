Pressemitteilung BoxID: 755727 (Büro philoscience gGmbH)

Bessere Menschen? Technische und ethische Fragen in der transhumanistischen Zukunft

turmdersinne-Symposium 2019 vom vom 11.-13.10.2019

Vom 11. bis 13 Oktober 2019 findet das 21. turmdersinne-Symposium in der Stadthalle Fürth statt. Frühbucherrabatt in Höhe von 15 Euro noch bis zum 31.7.2019!



Wie wird sich die Menschheit und der einzelne Mensch in Zukunft entwickeln – insbesondere angesichts der voranschreitenden Technologisierung unseres Alltags?

Wie eng arbeiten wir zukünftig mit Robotern zusammen? Tritt der Mensch bald in einen Wettstreit mit intelligenten Maschinen? Und wie verändert sich die Natur des Menschen durch den Einsatz von Implantaten und durch gentechnische Verfahren verändern kann – kann es sogar zu einer Verschmelzung von Mensch und Maschine kommen?



Fragen wie diese stehen im Mittelpunkt des Symposiums. Renommierte Expert*innen verschiedener Fachgebiete debattieren über die ethischen und gesellschaftlichen Herausforderungen der transhumanistischen Zukunft. Ebenso werfen Mediziner*innen einen Blick auf die technischen Möglichkeiten in der Neuroregeneration und der intelligenten Prothetik. Wie jedes Jahr wird es auch wieder zahlreiche Möglichkeiten zur direkten Diskussion mit den Expert*innen geben.



Anmeldung ab sofort unter: shop.turmdersinne.de



Wir freuen uns, zahlreiche renommierte Wissenschaftler*innen begrüßen zu dürfen, darunter:



Dr. Karlheinz Steinmüller: Homo sapiens 2.0 – Zukunftsvisionen zwischen Wunschtraum und Alptraum



Prof Dr. Oliver Bendel: Ethische Fragen beim Einsatz von Robotern und KI-Systemen



Prof. Dr. Stefan Sorgner: Plädoyer für einen Nietzscheanischen Transhumanismus



Prof. Dr. Alireza Gharabaghi: Mehr Lebensqualität im Alter: Chancen und Herausforderungen von Hirnschrittmachern und Neuroprothesen



Prof. Dr. Dr. Birger Kollmeier: Maschinelles Lernen und Schwerhörigkeit: Werden Hörgeräte zu Babelfischen?



Prof. Dr. Thomas Stieglitz: Strom fürs Fühlen – Statt Pillen: Neurotechnik in Rehabilitation und bioelektronischer Medizin



Dr. Joachim Boldt: Gentechnik, Biohacking, Enhancement. Wie lässt sich unsere biotechnische Zukunft ethisch gestalten?



Dr. Thorsten Galert: Schlauer durch Pillen? Zur Ethik des Neuroenhancements



Dr Tanja Kubes: Postgender: Jenseits von Geschlecht. Die Verschränkung von Geschlecht & Technik im Post- und Transhumanismus



Daneben sind zu Gast: Dr. Melike Şahinol, Christopher Coenen, Prof. Dr. Bertolt Myer, Enno Park, Katharina Weitz und weitere Referent*innen.

